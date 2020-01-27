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27 января • обновлено в 13:42
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"Это смешно и жалко": Пугачеву разгромили из-за яркого макияжа

2.5т
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Российская певица Алла Пугачева опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала яркий макияж.

Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

hyser.com.ua

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"Всем дамам 70 плюс": Пугачева поделилась лайфхаком для женщин

На фотографии 70-летняя Пугачева позирует с ярко-красными губами.

"С утра? Губы красные? Берегись! Опасна я", – подписала снимок примадонна.

Впрочем, большинство подписчиков не оценили яркий макияж певицы. Под публикацией пользователи раскритиковали внешний вид Пугачевой.

"Это ужасно", "К сожалению, с помощью обработки фото молодость не вернуть", "Ничего от прежней красоты и харизмы", "Ужас, что красивого?", "Умейте стареть красиво", – писали пользователи.

"Это смешно и жалко": Пугачеву разгромили из-за яркого макияжа
"Это смешно и жалко": Пугачеву разгромили из-за яркого макияжа
"Это смешно и жалко": Пугачеву разгромили из-за яркого макияжа
"Это смешно и жалко": Пугачеву разгромили из-за яркого макияжа
"Это смешно и жалко": Пугачеву разгромили из-за яркого макияжа
"Это смешно и жалко": Пугачеву разгромили из-за яркого макияжа
"Это смешно и жалко": Пугачеву разгромили из-за яркого макияжа
"Это смешно и жалко": Пугачеву разгромили из-за яркого макияжа
"Это смешно и жалко": Пугачеву разгромили из-за яркого макияжа
"Это смешно и жалко": Пугачеву разгромили из-за яркого макияжа
"Это смешно и жалко": Пугачеву разгромили из-за яркого макияжа

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о суррогатной матери, которая родила им с Аллой Пугачевой детей — дочь Лизу и сына Гарри.

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Автор
Анна Михно
Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
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