"Это смешно и жалко": Пугачеву разгромили из-за яркого макияжа

Российская певица Алла Пугачева опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала яркий макияж.

Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Алла Пугачева hyser.com.ua

На фотографии 70-летняя Пугачева позирует с ярко-красными губами.

"С утра? Губы красные? Берегись! Опасна я", – подписала снимок примадонна.

Впрочем, большинство подписчиков не оценили яркий макияж певицы. Под публикацией пользователи раскритиковали внешний вид Пугачевой.

"Это ужасно", "К сожалению, с помощью обработки фото молодость не вернуть", "Ничего от прежней красоты и харизмы", "Ужас, что красивого?", "Умейте стареть красиво", – писали пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о суррогатной матери, которая родила им с Аллой Пугачевой детей — дочь Лизу и сына Гарри.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!