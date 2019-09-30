"Это шлак, дно телевидения": чиновник удивил сеть рассказом о шоу Фреймут

Начальник департамента Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя МОЗ Украины Артем Осипян удивил сеть своим рассказом о том, как посетил шоу Ольги Фреймут на телеканале "Интер".

Так, он отметил, что во время съемки шоу его обвинили в наркомании, а также обвинил ведущую в провокациях и манипуляциях.

"Первый вопрос, который мне задает Ольга: "А что же вы так плохо мониторинг делаете, что у нас в каждом дворе продают наркотики?". Ми не МВС, СБУ или полиция. Потому это не наши обязанности, мягко говоря, не по адресу. Это я объяснил. Затем вроде все хорошо, меня спрашивают про статистику, я рассказываю... Как вдруг меня на полуслове перебивает "эксперт", спрашивая "Артем, а вы курили когда-то марихуану?". Вопрос, мягко говоря не в тему", - написал Осипян.

После того, как он дал положительный ответ, на Осипяна посыпались обвинения.

"Меня на этой передаче решили сделать не просто бездельным госработником, а и "наркоманом". Кстати, именно это слово употребляет Ольга Фреймут и фактически все на этом ток-шоу. Они и начали стигматизировать меня. Этот "работничек" ребцентра начал пробовать доказывать всем, что с марихуаны начинается зависимость. Что отчасти правда, но далеко не всегда! К сожалению, Ольга не пресекла оскорбления в мою сторону", - отметил мужчина.

В результате, Осипян написал, что не хотел бы, чтобы кадры с его участием попали в эфир, поскольку они будут искажены.

"Телеканал Интер и проект Ольги Фреймут - это шлак, дно телевиденья. Они пытаются сделать шоу, но им не интересна правда про наркотики и статистику в Украине. Они делают деньги на скандалах и интригах. Простите, но я таким не занимаюсь. И я бы не хотел, чтобы в эфир вышли кадры с моим участием. В обратном случае я буду защищать свои права, поскольку вы наверняка захотите вырезать сюжет в очень искаженном виде - чем вы регулярно и занимаетесь", - добавил Осипян.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Ольга Фреймут в белой рубашке на кровати поделилась секретом успеха с поклонниками.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся