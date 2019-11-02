"Это секс!" Полуголая Астафьева завела сеть эротической фотосессией

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева взбудоражила поклонников пикантной фотосессией.
Модель Playboy позировала в откровенных позах, выбрав для снимков чулки и корсет с очень глубоким декольте, сверкнув пышной грудью. Соответствующими кадрами она поделилась с поклонниками в Instagram.
"Есть люди, рядом с которыми, я понимаю, что "о фотографии", равно, как и "о сексе", я знаю все", – подписала она под фото.
Даша Астафьева в пикантной фотосессии
instagram/da_astafieva
Откровенная фотосессия Астафьевой вызвала ажиотаж в комментариях. Поклонники были в восторге от фигуры певицы.
Астафьева в соблазнительной позе
instagram/da_astafieva
"Какая же вы соблазнительная", "Даша, вы секс", "Крутая девочка! Восхищаюсь вами", "Мужчинам нравится, а женщины завидуют", "Настолько сексуально и в то же время чувственно. Обожаю", – прокомментировали фанаты.
Даша Астафьева в белье
instagram/da_astafieva
Обнаженная Астафьева
instagram/da_astafieva
Даша Астафьева с обнаженными ягодицами
instagram/da_astafieva
Астафьева с голой грудью
instagram/da_astafieva
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева сверкнула голой грудью на камеру, взбудоражив многочисленных поклонников пикантными кадрами.
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