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2 ноября • обновлено в 15:00
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"Это секс!" Полуголая Астафьева завела сеть эротической фотосессией

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Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева взбудоражила поклонников пикантной фотосессией.

Модель Playboy позировала в откровенных позах, выбрав для снимков чулки и корсет с очень глубоким декольте, сверкнув пышной грудью. Соответствующими кадрами она поделилась с поклонниками в Instagram.

"Есть люди, рядом с которыми, я понимаю, что "о фотографии", равно, как и "о сексе", я знаю все", – подписала она под фото.

Даша Астафьева в пикантной фотосессии

Даша Астафьева в пикантной фотосессии

instagram/da_astafieva

Откровенная фотосессия Астафьевой вызвала ажиотаж в комментариях. Поклонники были в восторге от фигуры певицы.

Астафьева в соблазнительной позе

Астафьева в соблазнительной позе

instagram/da_astafieva

"Какая же вы соблазнительная", "Даша, вы секс", "Крутая девочка! Восхищаюсь вами", "Мужчинам нравится, а женщины завидуют", "Настолько сексуально и в то же время чувственно. Обожаю", – прокомментировали фанаты.

"Это секс!" Полуголая Астафьева завела сеть эротической фотосессией
"Это секс!" Полуголая Астафьева завела сеть эротической фотосессией
"Это секс!" Полуголая Астафьева завела сеть эротической фотосессией
Даша Астафьева в белье

Даша Астафьева в белье

instagram/da_astafieva

Обнаженная Астафьева

Обнаженная Астафьева

instagram/da_astafieva

Даша Астафьева с обнаженными ягодицами

Даша Астафьева с обнаженными ягодицами

instagram/da_astafieva

Астафьева с голой грудью

Астафьева с голой грудью

instagram/da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Астафьева сверкнула голой грудью на камеру, взбудоражив многочисленных поклонников пикантными кадрами.

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Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Красота фотографии фотосессия
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