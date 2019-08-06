"Это Пугачева переоделась": сеть взбудоражила бабушка, обозвавшая Полякову коровой

Украинская певица Оля Полякова поделилась с поклонниками забавным видео с неизвестной бабушкой, которая испортила ее афишу в Черновцах.
Так, старушка маркером зарисовала несколько букв в названии шоу Поляковой из-за чего надпись "Королева ночи" превратилась в "Корова ночи". Видео артистка разместила на своей странице в Instagram.
Скриншот из видео
"Узнали эту переодетую артистку?", – шутливо подписала видео Полякова.
"Это наверное Пугачева переоделась", "Ничего нового, типичная завистливая бабка", "Все правильно сделала, а то светит то сиськами, то ж*пой. Еще и маркер с собой носит. Наверняка уже многих артистов на чистую воду вывела", "Бабуля не потерпит конкурентов в ночи", "Одноклассница наверное", – пишут в сети.
Отметим, что Полякова часто радует поклонников откровенными снимками.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оля Полякова дала жесткий отпор своим фолловерам в социальной сети, которые критиковали ее за откровенные фото и применение фотошопа.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!