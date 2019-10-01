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1 октября • обновлено в 08:39
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"Это просто секс!" Дорофеева завела сеть откровенным фото

3.8т Читать материал на украинском

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Так, на фото, которое звезда опубликовала на своей странице в Instagram, она позировала в соблазнительном белье. Свой образ Дорофеева дополнила синими ботфортами и курткой такого же цвета.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Фото из Instagram

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

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Поклонники пришли в восторг от нового снимка звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Это просто секс!" Дорофеева завела сеть откровенным фото
"Это просто секс!" Дорофеева завела сеть откровенным фото
"Это просто секс!" Дорофеева завела сеть откровенным фото
"Это просто секс!" Дорофеева завела сеть откровенным фото
"Это просто секс!" Дорофеева завела сеть откровенным фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Надя Дорофеева в откровенном белье

Надя Дорофеева в откровенном белье

Фото из Instagram

Соблазнительная Надя Дорофеева

Соблазнительная Надя Дорофеева

Фото из Instagram

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Надя Дорофеева в откровенном купальнике

Надя Дорофеева в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева похвасталась снимком в бикини, который произвел фурор в сети.

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Персона
Надя Дорофеева
Место
Украина
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