"Это просто секс!" Дорофеева завела сеть откровенным фото

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками откровенным снимком.
Так, на фото, которое звезда опубликовала на своей странице в Instagram, она позировала в соблазнительном белье. Свой образ Дорофеева дополнила синими ботфортами и курткой такого же цвета.
Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Поклонники пришли в восторг от нового снимка звезды. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Надя Дорофеева в откровенном белье
Фото из Instagram
Соблазнительная Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Надя Дорофеева в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева похвасталась снимком в бикини, который произвел фурор в сети.
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