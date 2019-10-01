"Это просто секс!" Дорофеева завела сеть откровенным фото

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Так, на фото, которое звезда опубликовала на своей странице в Instagram, она позировала в соблазнительном белье. Свой образ Дорофеева дополнила синими ботфортами и курткой такого же цвета.

Надя Дорофеева Фото из Instagram

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Поклонники пришли в восторг от нового снимка звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Нади Дорофеевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Надя Дорофеева в откровенном белье Фото из Instagram

Соблазнительная Надя Дорофеева Фото из Instagram

Надя Дорофеева продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Надя Дорофеева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Надя Дорофеева в откровенном купальнике Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надя Дорофеева похвасталась снимком в бикини, который произвел фурор в сети.

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