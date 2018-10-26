''Это прекрасный финал'': опубликовано неизвестное ранее интервью Поплавской

Звезды юмористического проекта "Дизель шоу" посвятили 26 октября погибшей в ДТП артистке Марине Поплавской выпуск.

В сети уже появилось полное видео концерта на ICTV, (чтобы посмотреть ролик, проскрольте до конца страницы). А издание "КП в Украине" обнародовало неопубликованные философские цитаты знаменитой актрисы, которые предоставили в пресс-службе телеканала.

О людях

"Я не хочу усложнять жизнь другим людям, им и без меня сложно. Я считаю так: люди, будьте проще! Это правда. Я всегда говорила – даже если все отвернутся, и меня будут любить маленькие сердца моих двух племянниц и моя сестра, мне этого хватит. Для меня это – весь мир, и я буду счастлива. Я не кривлю душой".

О сцене

"Однажды я поняла: чтобы сделать продукт высокого качества, нельзя приносить в коллектив свои личные проблемы и почивать на лаврах прошлой славы. Поэтому каждый раз ищешь себя, ищешь роли, ищешь новые подходы к этой роли. Иногда банально сложно запомнить такое количество текста. Приходится заставлять себя и ломать через колено. Но мы стараемся. Потому что, как говорится, можно и пророков понемногу критиковать".

О школе

"Я очень трепетно отношусь к своей работе в школе. Потому что люди мне верили, я завоевывала категории, стала учителем-методистом. Большое им за это спасибо. Может, я и не такой великий методист, как педагоги прошлого. Мы – современные учителя, учим не так возвышенно, что ли, не так пафосно. Но мы учим жизни, которая детей ждет. Не хотелось бы, чтобы они смотрели на мир сквозь розовые очки. Хотя... Видеть небо в алмазах – это тоже классно!"

О славе

"Сегодня мы иногда сами не успеваем купить билеты на "Дизель Шоу". С одной стороны, очень приятно, когда люди заранее бронируют места. Значит, они кайфуют от того, что мы делаем. А с другой – ты понимаешь, что на тебе лежит большая ответственность. И стараешься делать по максимуму".

О мужчинах

"С точки зрения внешности, мой типаж – Дольф Лундгрен и Антонио Бандерас. А какая мужская притягательность и мужское начало были в Евгении Евстигнееве в фильме "Ночные забавы"! Но если человек с юмором, то и Денни де Вито красавец. Самое главное – быть с огнем в глазах".

Об эмансипации

"Не хочу чувствоваться себя с мужчинами, как Проня Прокоповна: помните - "Как принять – сидя-лежа?". А мужа, чтобы просто было кому полку прибить, я никогда не искала. Во-первых, как дочка столяра, и сама могу прибить. А, во-вторых, сегодня для этого определенные службы имеются".

О красоте

"Я верю в химию чувств. И в то, что человека надо принимать безгранично. А вот бегать вокруг меня с рулеткой не надо. Я и так знаю, что я – красивая женщина".

Об искренности

"Нужно всегда все проговаривать, даже свои чувства. Для меня нет запретных тем. Я всегда открыта. Поговорить о жизни? – Давайте о жизни. О килограммах? – О килограммах тоже хорошо".

О "Дизель Шоу"

"На самой первой встрече кем-то из продюсеров были сказаны пророческие слова. Дескать, ребята, если мы отнесемся к затее серьезно, это будет делом нашей жизни. Так и получилось. Сегодня для меня "Дизель" – как хороший итог творческим дерзаниям юности, плавный переход из КВНа в шоу. Для меня это прекрасный финал. Хотя для кого-то, может быть, только начало".

Полный выпуск: Концерт памяти Марины Поплавской – "Дизель Шоу"

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября, в 06:43 на Житомирской трассе автобус с актерами "Дизель Шоу" влетел в грузовик. Смертельная авария произошла в Киевской области возле села Мила. В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, еще 8 человек получили травмы разной степени тяжести. Среди них - лидер юмористического шоу Егор Крутоголов и одна из ведущих актрис Яна Глущенко.

В понедельник, 22 октября, Марину Поплавскую похоронили в ее родном городе - Житомире. За день до этого с артисткой также простились в Киеве.