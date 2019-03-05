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"Это правда ты?": DZIDZIO удивил сеть фото без бороды

13.6тЧитать материал на украинском

Популярный украинский поп-певец DZIDZIO (Михаил Хома) показал архивное фото из юности.

Так, снимок он опубликовал на своей странице в Instagram. На нем артист запечатлен без бороды, которая уже стала главной фишкой его образа.

"Это я без бороды. Угадаете, какой год?", — написал DZIDZIO.

"Это правда ты?": DZIDZIO удивил сеть фото без бороды

Фото: instagram/dzidzio

"Это правда ты?": DZIDZIO удивил сеть фото без бороды

Фото: instagram/dzidzio

Отметим, что многие поклонники засыпали певца комплиментами, а некоторые не могли поверить, что на фото он.

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"Брат близнец или это "до и после" ?", "Это что, правда ты? Прям не узнать", "Очень хорошо тебе без бороды", "А говорили, что Дзидзьо родился с бородой и никогда ее не брил. Факт разрушено", "Такой молодой и симпатичный", — прокомментировали люди.

"Это правда ты?": DZIDZIO удивил сеть фото без бороды
"Это правда ты?": DZIDZIO удивил сеть фото без бороды
"Это правда ты?": DZIDZIO удивил сеть фото без бороды
"Это правда ты?": DZIDZIO удивил сеть фото без бороды
"Это правда ты?": DZIDZIO удивил сеть фото без бороды

Напомним, что 28 декабря DZIDZIO перед эфиром в офисе одной из украинских радиостанций избили трое неизвестных. Позже певец рассказал прессе, что организатором нападения является рэкетир Михаил Мишков, который утверждает, что бывший участник группы Олег Турко перепродал ему свою долю в компании DZIDZIO.

"Это правда ты?": DZIDZIO удивил сеть фото без бороды

Фото: instagram/dzidzio

"Это правда ты?": DZIDZIO удивил сеть фото без бороды

Фото: instagram/dzidzio

"Это правда ты?": DZIDZIO удивил сеть фото без бороды

Фото: instagram/dzidzio

"Это правда ты?": DZIDZIO удивил сеть фото без бороды

Фото: instagram/dzidzio

После нападения врачи диагностировали у DZIDZIO разрыв барабанной перепонки левого уха. Певец рискует потерять слух. Учитывая травмы он также был вынужден отменить все концерты, запланированные на ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейские Киева установили злоумышленников, которые ранее напали на украинского поп-певца DZIDZIO (Михаила Фому).

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Персона
Михаил Хома Дзидзьо
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