"Это позор!" MARUV выступила перед россиянами в метро Москвы

Украинская певица MARUV спела на станции метро "Курская" в Москве. Она отметила, что для нее это был "захватывающий опыт".

Певица выразила благодарность за организацию выступления российскому журналу Glamour. Фото она разместила на своей странице в Instagram.

"Сегодня я пела в метро. Это был такой захватывающий опыт для меня. Мне очень понравилось", – написала певица.

"Зачем в Россию ездите?", "Все в Москве... А почему не в Киеве или Харькове?", "Я сначала подумал, что это Любовь Успенская", "Ни совести, ни чести, петь для мос**лей. Это позор, еще бы стриптиз показала", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица MARUV (Анна Корсун) выступила на российском телеканале ТНТ. На подтанцовке у нее выступила телеведущая Екатерина Варнава, которую СБУ внесла в "черный список" как человека, который "представляет угрозу украинской национальной безопасности".

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