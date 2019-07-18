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"Это пи**ец!" Киркоров напугал сеть постаревшим видом

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Российский артист, поп-король эстрады Филипп Киркоров поддержал популярный челлендж и вслед за коллегами "состарил" себя в специальном приложении.

Так, соответствующее фото он опубликовал на личной странице в Instagram. "Faceappchallenge объявляю закрытым", — прокомментировал Киркоров.

"Это пи**ец!" Киркоров напугал сеть постаревшим видом

Филипп Киркоров

Фото из Instagram

"Это пи**ец!" Киркоров напугал сеть постаревшим видом

Филипп Киркоров "состарил" себя в приложении

Фото из Instagram

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Отметим, что фото Киркорова произвело на поклонников двоякое впечатление. Кто-то не на шутку испугался, увидев резко постаревшее лицо любимого певца.

"Это пи**ец!" Киркоров напугал сеть постаревшим видом
"Это пи**ец!" Киркоров напугал сеть постаревшим видом
"Это пи**ец!" Киркоров напугал сеть постаревшим видом
"Это пи**ец!" Киркоров напугал сеть постаревшим видом
"Это пи**ец!" Киркоров напугал сеть постаревшим видом

Однако большинство поклонников и звезд оценили новый образ знаменитости.

"Это пи**ец!" Киркоров напугал сеть постаревшим видом
"Это пи**ец!" Киркоров напугал сеть постаревшим видом
"Это пи**ец!" Киркоров напугал сеть постаревшим видом
"Это пи**ец!" Киркоров напугал сеть постаревшим видом
"Это пи**ец!" Киркоров напугал сеть постаревшим видом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филиппа Киркорова раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Стеснение пропало". Так, в провокационном видео артист предстал в нескольких образах.

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Персона
Филипп Киркоров
Место
Россия
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