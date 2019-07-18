"Это пи**ец!" Киркоров напугал сеть постаревшим видом

Российский артист, поп-король эстрады Филипп Киркоров поддержал популярный челлендж и вслед за коллегами "состарил" себя в специальном приложении.
Так, соответствующее фото он опубликовал на личной странице в Instagram. "Faceappchallenge объявляю закрытым", — прокомментировал Киркоров.
Филипп Киркоров
Фото из Instagram
Филипп Киркоров "состарил" себя в приложении
Фото из Instagram
Отметим, что фото Киркорова произвело на поклонников двоякое впечатление. Кто-то не на шутку испугался, увидев резко постаревшее лицо любимого певца.
Однако большинство поклонников и звезд оценили новый образ знаменитости.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филиппа Киркорова раскритиковали в сети из-за его нового клипа на песню "Стеснение пропало". Так, в провокационном видео артист предстал в нескольких образах.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал