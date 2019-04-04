"Это пи*дец": Собчак разгромила Волочкову за внешний вид

Российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала эпатажную балерину Анастасию Волочкову за выбор одежды.

Она в грубой форме охарактеризовала гардероб подруги в эфире шоу "Осторожно, Собчак" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Насть, наряды твои – это пи**ец, я тебе честно могу сказать. Ты же еще вполне себе ого-го! Ну что это?! Та ладно не ходишь, неужели случайно. Ну это какая-то рыночная цыганка", – раскритиковала Собчак.

Ксения Собчак и Анастасия Волочкова скриншот

Волочкова согласилась на стилистический эксперимент, чтобы внешний вид соответствовал вкусам телеведущей и зрителей. Собчак привела в дом к балерине ведущих специалистов, которые "даже из Насти Рыбки сделали человека".

В итоге Волочкову принарядили в необычный пиджак известного бренда, джинсы-варенки и красные туфли-лодочки.

Но балерина не согласилась с мнением специалистов, потому что ей нравится все "обтягивающее и женственное". "Просто си**ки не надо было делать четвертого размера, а так вообще все отлично", – уколола ее телеведущая.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Как сообщал OBOZREVATEL, во время экскурсии по дому Волочкова отвела Собчак в баню, где они друг друга сильно отхлестали вениками и припомнили старые обиды.

Более того, пока Волочкову приводили в порядок телеведущая решила исследовать ее комнату на предмет "присутствия мужчины" и наткнулась на неприличный предмет, который решила не показывать в эфире.

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