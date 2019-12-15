"Это парик?" Каменских неожиданно изменила образ и восхитила сеть

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая стала судьей шоу "Х-Фактор" на СТБ, поразила поклонников неожиданной сменой образа.

Она опубликовала снимки на своей странице в социальной сети Instagram.

Настя Каменских

"Каменских - ты чистый кайф!", "Это ведь парик?", "Да у вас шикарная прическа, Настя", "Нереальная", "Какая же вы крутая", "Тебе не идет челка", "Блонд тебе идет", "Настя, полегче, в любом образе круто выглядишь", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каменских покорила поклонников роскошным нарядом в эфире шоу "Х-Фактор". Певица пришла на проект в блестящем костюме и коротком топе.

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