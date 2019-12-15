Главная Новости
15 декабря • обновлено в 18:16
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Это парик?" Каменских неожиданно изменила образ и восхитила сеть

2.1т
Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая стала судьей шоу "Х-Фактор" на СТБ, поразила поклонников неожиданной сменой образа.

Она опубликовала снимки на своей странице в социальной сети Instagram.

Настя Каменских

Настя Каменских

Новости
"Он на мне, не могла пошевелиться": украинская активистка призналась в изнасиловании

"Каменских - ты чистый кайф!", "Это ведь парик?", "Да у вас шикарная прическа, Настя", "Нереальная", "Какая же вы крутая", "Тебе не идет челка", "Блонд тебе идет", "Настя, полегче, в любом образе круто выглядишь", - пишут в сети.

"Это парик?" Каменских неожиданно изменила образ и восхитила сеть
"Это парик?" Каменских неожиданно изменила образ и восхитила сеть
"Это парик?" Каменских неожиданно изменила образ и восхитила сеть
"Это парик?" Каменских неожиданно изменила образ и восхитила сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каменских покорила поклонников роскошным нарядом в эфире шоу "Х-Фактор". Певица пришла на проект в блестящем костюме и коротком топе.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
Персона
Настя Каменских (NK)
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги