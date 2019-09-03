"Это очень больно..." Звезды и политики скорбят о смерти Василия Жданкина

На смерть украинского кобзаря Василия Жданкина отреагировали уже многие звезды и политики.

Так, они активно публикуют свои воспоминания об артисте в социальных сетях. OBOZREVATEL сделал подборку реакций на трагедию.

Украинская певица Мария Бурмака написала, что в 1989 году Жданкин был у нее в гостях в Харькове. И когда артист запел, ее мама сказала, что через его голос слышен Бога.

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Также Бурмака поделилась видео на своей странице в Facebook, где в прошлом году вместе с Тарасом Чубаем и Василием Жданкиным они исполнили песню "Народився Бог на санях".

Лидер группы "Тартак" Александр Положинский вспомнил, что Жданкин был одним из тех, кто громко будил украинцев в конце 80-х.

Народный депутат, политический и общественный деятель Ольга Богомолец написала, что ей не хочется верить в смерть Жданкина, и также поделилась воспоминанием с артистом.

В свою очередь, народный депутат и журналист Николай Княжицкий вспомнил последнее публичное выступление Василия на "Виа Карпатия" в Верховине (Ивано-Франковская область).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Львовщине умер один из старейших добровольцев, воевавший на Донбассе, 71-летний Владислав Бунецкий с позывным Седой из Стрыя.

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