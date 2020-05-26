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26 мая • обновлено в 15:50
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"Это обидно!" Звезда "Сватов" Добрынин пожаловался на проблемы в карьере из-за сериала

1.1т
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Российский актер Николай Добрынин признался, что роль Митяя в сериале "Сваты" принесла ему славу, но при этом оставила неизгладимый отпечаток на его творческой репутации.

Так, по словам артиста, многие режиссеры теперь видят в нем исключительно типаж Митяя. И это очень обижает Добрынина, пишет Starhit.

Николай Добрынин

Николай Добрынин

Фото: belnovosti.by

"К большому сожалению, после "Сватов", которые действительно дали мне безумную народную любовь, многие режиссеры видят во мне только Митяя. А это обидно", – заявил актер.

Кадр из сериала "Сваты"

Кадр из сериала "Сваты"

Фото: starhit.ru

Отметим, что изначально Добрынин должен был сыграть эпизодическую роль в "Сватах". Но его образ вышел таким ярким и столь полюбился зрителю, что актер играет своего персонажа уже десять лет. К слову, ранее ходили слухи, что Добрынин ушел из сериала, так как устал быть "шутом" для семьи Ковалевых и Будько. Правда, информация так и не подтвердилась.

Николай Добрынин в сериале "Сваты"

Николай Добрынин в сериале "Сваты"

Фото: nsn.fm

Николай Добрынин – заслуженный артист России. Он снимался в фильмах и сериалах "Прощай, шпана замоскворецкая", "Маргарита Назарова", "Людмила Гурченко", "Молодежка", "Мой любимый папа", "Дом с лилиями", "Пес рыжий", "Дедушка моей мечты", "Дом на обочине", "Близкий враг".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появились фотографии и видео со съемок седьмого сезона "Сватов", которые выйдут на экраны не раньше 2021 года.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
Сваты Новости России шоу-бизнес шоу
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