"Это не реалити-шоу" Рэпер Серега впервые прокомментировал скандал с "похищением" детей

Популярный рэпер Серега (Сергей Пархоменко) впервые публично ответил на обвинения экс-жены Полины Ололо в похищении их двух сыновей.

Так, артист назвал бывшую жену "прекрасным человеком" и "автором собственной реальности", которую она искренне проживает. А также добавил, что все обвинения Полина должна предъявить в суде, так как сейчас эти слова не имеют юридической силы. Соответствующую публикацию Пархоменко опубликовал на личной странице в Facebook.

Рэпер Серега Фото: facebook/SeryogaBook

"Для начала я могу и хочу сказать только хорошее о матери моих детей. Она – прекрасный человек с особым чувством материнской ответственности. И ее актуальное стремление заботиться о детях и любыми средствами убедить общественность в том, что их отец недостойный и аморальный человек, еще до суда, продиктовано суровой необходимостью ее жизненных обстоятельств и чрезмерной впечатлительностью. Реальность такова, что мы все смотрим на мир по-разному, это нормально, и если, в представлении матери моих детей, отец ее детей похищает их и фальсифицирует разрешительные документы, нам всем придется допустить, что она, как автор своей реальности, как минимум искренне проживает ее. Она, кстати, достаточно убедительна в своей версии происходящего, по моему собственному мнению. Но, если она права, то ей стоит доказать мою вину в правовом поле и предоставить мне нести соответствующее наказание", – написал рэпер.

Полина Ололо с детьми Фото: instagram/polina_lola

Также Сергей объяснил, почему раньше не давал комментариев на этот счет. Он ждал результата судебного разбирательства, в котором решиться, с кем из родителей будут жить дети. Пархоменко отметил, что при большом желании он давно бы мог сделать из этого скандала развлекательное шоу, но поскольку ситуация касается будущего его сыновей, он этого не сделал.

"Если бы я хотел решать мои личные вопросы в формате развлекательного реалити-шоу, я бы давно это сделал. Но поскольку вопрос касается будущего моих детей, я считаю это абсолютно неприемлемым. Никакой катастрофы в том, что родители иногда видят процесс воспитания и образования своих детей по-разному, нет собственно. Когда не удается прийти к общему знаменателю, дело решатся в суде. Тем более сейчас речь идет только об определении места жительства с одним из родителей, а не о лишении родительских прав или иной исключительности, поэтому не нужно драматизировать ситуацию", – отметил артист.

Полина Ололо и Сергей Пархоменко Фото: instagram/polina_lola

Вместе с тем Пархоменко отметил, что до решения суда дети будут с ним "при наличии у него всех разрешительных документов со стороны их матери".

Полина Ололо с детьми Фото: instagram/polina_lola

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Полина Ололо заявила на рэпера Серегу в полицию, чтобы увидеть своих сыновей.