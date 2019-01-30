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''Это не по возрасту!'' Ахеджакова раскритиковала мужа Пугачевой

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Российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова негативно высказалась по поводу шуток комика и шоумена Максима Галкина.

Так, в недавнем монологе артист попытался высмеять взгляды и гражданскую позицию актрисы, что ей самой показалось крайне оскорбительным. Об этом Лия рассказала в интервью для YouTube-канала "Культура памяти" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и делать такую милую имитацию, в которой я якобы пристаю к сильным мира сего со словами: "ой, я про Россию хочу поговорить". Это не по возрасту! Когда я включаю Первый канал, вижу огромный праздник в "Современнике", на нем талантливый человек Галкин использует мое имя, чтобы посмеяться над моей судьбой", — заявила актриса.

''Это не по возрасту!'' Ахеджакова раскритиковала мужа Пугачевой

Лия Ахеджакова

Фото: скриншот с видео

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Также Ахеджакова добавила, что от этого ее репутация не пострадает, но ей жалко, что такой прекрасный, талантливый человек, как Галкин смеет немножко издеваться надо ней, ради успеха у зрителей.

''Это не по возрасту!'' Ахеджакова раскритиковала мужа Пугачевой

Максим Галкин

Фото: instagram/maxgalkinru

Смотреть с 1 часа 11 минуты

Как сообщал OBOZREVATEL, российский продюсер Иосиф Пригожин решил прокомментировать высказывание актрисы Лии Ахеджаковой "извинимся перед иностранцами за то, что мы русские", которое она якобы сделала, по утверждению некоторых СМИ, поздравляя зрителей телеканала "Дождь" с Новым годом.

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Персона
Лия Ахеджакова
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