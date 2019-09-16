"Это не надолго": Иво Бобул спрогнозировал конец карьеры Винника

Народный артист Украины Иво Бобул считает, что карьера известного поп-певца Олега Винника скоро пойдет на спад.

Комментируя популярность Винника в эфире ObozTV, Бобул отметил: "Нашел свою нишу, поет те песни, которые нравятся женщинам. Что я могу сказать? Я 45 лет тут, а он только приехал".

"Он имеет свою нишу, он понимает, что это не надолго. Рано или поздно этот плачевный "Ласковый май" заканчивается", – считает народный артист.

По мнению Бобула, это случится, когда придет другое поколение: "Он ведет сейчас свое поколение, оно чуть-чуть вырастет, и им уже эти песни не будут нужны. А те, снизу, его не понимают".

При этом народный артист признал, что у Винника есть хоть и "небольшой", но талант, поскольку "каждый человек талантлив".

dsnews.ua

Ранее OBOZREVATEL показал подборку из самых горячих фотографий Олега Винника.

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