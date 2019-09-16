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16 сентября • обновлено в 14:47
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"Это не надолго": Иво Бобул спрогнозировал конец карьеры Винника

1.5т Читать материал на украинском

Народный артист Украины Иво Бобул считает, что карьера известного поп-певца Олега Винника скоро пойдет на спад.

Комментируя популярность Винника в эфире ObozTV, Бобул отметил: "Нашел свою нишу, поет те песни, которые нравятся женщинам. Что я могу сказать? Я 45 лет тут, а он только приехал".

"Он имеет свою нишу, он понимает, что это не надолго. Рано или поздно этот плачевный "Ласковый май" заканчивается", – считает народный артист.

По мнению Бобула, это случится, когда придет другое поколение: "Он ведет сейчас свое поколение, оно чуть-чуть вырастет, и им уже эти песни не будут нужны. А те, снизу, его не понимают".

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При этом народный артист признал, что у Винника есть хоть и "небольшой", но талант, поскольку "каждый человек талантлив".

"Это не надолго": Иво Бобул спрогнозировал конец карьеры Винника

dsnews.ua

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Персоны
Иво Бобул Олег Винник
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Марув плохая, Винник лox, все гoвнo, слушаем только Бобула!
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Raider Raider
Raider Raider
Веник похож на сельского телемастера не больше, лицо колхозника с гармошкой )))))
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