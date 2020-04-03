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3 апреля • обновлено в 19:53
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"Это не кино с искуственной кровью": отрицающая войну на Донбассе Лолита удивила заявлением

1.5т
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Российская певица Лолита Милявская, которая на днях сделала скандальное заявление о войне на Донбассе, снова высказалась.

Так, в интервью Ирине Шихман она заявила, что против "военных переворотов" (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Это не кино с кровью": Лолита высказалась о войне на Донбассе

Скриншот из видео

"Я противник военных переворотов, я не могу слышать выстрелы, я не могу, когда у меня за окном на Таганке взрывают петарды. Я боюсь выстрелов. Вот когда проедешь Донецк-Луганск и сразу все понимаешь про войну. Ничего романтического в войне нет, это не кино, это не закладка с искуственной кровью, это - война. Война - это оцепенение. Когда-то видела, как женщину сбила машина и у нее вытек мозг. Я стояла и просто смотрела на это. не могла отойти и закрыть глаза. И когда скорая уже накрыла ее простыней - с меня сняли оцепенение. А война - это когда мозг повсюду. Война - это оцепенение", - заявила Лолита.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский журналист Дмитрий Гордон жестко осадил российскую певицу украинского происхождения Лолиту.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Лолита Милявская
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