"Это не интернат": как сложилась судьба 10-летней внучки умершей звезды "Бригады"

После смерти российской актрисы Александры Назаровой, прославившейся ролью в сериале "Бригада", ее 10-летняя внучка Саша осталась сиротой. Как сложилась жизнь девочки?

Как передает "СтарХит", опекунство над девочкой, родители которой давно погибли, взяла сестра второго мужа актрисы Александра Михайлова и ее племянница Надежда.

Александра Назарова с внучкой Сашей СтарХит

По словам подруги актрисы, сейчас Саша ходит в школу, однако вскоре должен решиться вопрос о зачислении девочки в пансион.

"У Саши все отлично. Ходит в школу, учится хорошо. Скоро должен решиться вопрос о зачислении девочки в пансион при Министерстве обороны, там она продолжит образование. Не подумайте, это не какой-то интернат, чтобы избавиться от ребенка. Наоборот, учреждение занимается полным обеспечением детей, Сашенька будет воспитываться вместе с другими девочками. Она не обязательно свяжет судьбу с военной профессией. Там много разных направлений", - рассказала подруга Назаровой Наталья Потапова.

Александра Назарова с внучкой Сашей Рамблер

"У Сашеньки переходный возраст. За ней нужен глаз да глаз! Огромное спасибо Сереже Никоненко, который устраивает внучку Александры Ивановны в пансион. Он обратился лично к Сергею Шойгу – тот помог. Саша уже была на собеседовании, ждем результатов. Думаю, ее покойная бабушка одобрила бы такие перемены!", - добавила Потапова.

Александра Назарова с внучкой Сашей Газета.ру

Известно, что сейчас внучка актриса живет в двухкомнатной квартире, которая перешла ей по наследству.

Александра Назарова с внучкой Сашей Газета.ру

Александра Назарова с внучкой Сашей кадр из видео

Внучка Александры Назаровой кадр из видео

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, актриса Александра Назарова до последнего отчаянно боролась за свою жизнь. Артистка попала в больницу в июле текущего года, но спустя месяц умерла на 80-м году жизни.

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