Это мое слабое место, – зараженная коронавирусом Шоптенко рассказала о болезни

Хореограф и участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко, у которой диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19, рассказала о своем состоянии и симптомах заболевания.

На своей странице в Instagram она сообщила, что полностью потеряла обоняние. Кроме того, у Шоптенко сильный кашель и слабость. По ее словам, заболевание коронавирусом "ни с чем не сравнимо".

"Я чемпионка мира по ОРВИ, все ежегодные гриппы и вирусы мои. Это, скажем так, мое слабое место, никогда не хвасталась иммунитетом. Какое-то время даже стала просто не замечать болезни и все переносила на ногах. Но сейчас я заболела ковидом и, признаюсь, это ни с чем не сравнимо. Я не буду рассказывать про сильный кашель и неимоверную слабость, хочу про отсутствие обоняния и вкуса. Это уж точно совсем новый опыт в моей жизни!", – написала она.

Также Шоптенко рассказала о том, как пыталась принять потерю вкуса и обоняния.

"И так, 5 моих стадий принятия неизбежного. А именно потерю вкуса и обоняния: "Это я, наверное, запшикала нос сосудосуживающим, поэтому и не чувствую запахов"; "Да это какой-то помидор, сельдерей, брокколи, банан постный попался!"; "Вообще не вижу смысл есть, если не понимаешь что и какой вкус"; "Ну ничего, поголодаю немного, вот и похудею"; "Ладно, есть все равно что-то нужно, чтоб хоть какие-то витамины получать, давай сконцентрируемся на консистенции". Так вот что я вам по истечению времени могу сказать. Пока приятнее всего по консистенции грейпфруты! Хотя я никогда их не любила", – поделилась звезда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 27 сентября состоялся пятый прямой эфир проекта "Танці з зірками". Во время него стало известно, что Алена Шоптенко и ее партнер, певец Олег Винник подхватили коронавирус, поэтому из-за болезни не смогли выступить на паркете.