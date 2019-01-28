''Это ломает большинство'': звезда "Голоса страны" рассказал о пережитых трудностях

Звезда шоу "Голос страны" Дан Балан рассказал о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться на пути к славе. Так, он отметил, что его родители были против того, чтобы их сын профессионально занимался музыкой.

Покинув университет артист имел кучу творческих неудач. Первые альбомы известной группы O-Zone, которую создал Дан, не были такими успешными, как одна-единственная песня "Dragostea Din Tei". Об этом он рассказал в интервью ТСН.

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"Когда речь идет об успехе, то тебе никто не поможет. Или оно есть, или артист пропадает. Если долголетняя карьера, то это только или тебе дано. Когда у тебя успех уже, это ломает большинство", - рассказывает он.

Отец музыканта хотел, чтобы тот имел высшее образование и стал юристом.

"Как говорил мой отец: "Данчик, ты же можешь в университете на юриста и в то же время параллельно можешь заниматься музыкой". И я поверил ему. Весь день всю ночь в репетиционной базе. Сочинял", - говорит Балан.

Позже дела музыканта начали налаживаться, песню "Dragostea Din Tei" он вместе с певицей Рианой осовременил и за это был номинирован на премию Грэмми 2009 года. Там же на церемонии Балан должен был с ней спеть. Но Риана не приехала.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 27 января, в эфире канала "1+1" прошел второй выпуск вокального проекта "Голос країни-9", тренерами которого стали певица Тина Кароль, продюсер и шоумен Потап, украинский хитмейкер MONATIK и номинант премии Grammy, молдавский певец и композитор Dan Balan.

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