"Это какая-то с*ака!" Тодоренко рассказала о значительных проблемах со здоровьем

Украинская ведущая Регина Тодоренкоподелилась тревожными новостями о проблемах со здоровьем.

Так, молодая мама пожаловалась на плохое самочувствие, что серьезно мешает ей в работе. Об этом она написала в Instagram.

Регина указала, что не может позволить себе больничный, так как от нее зависят сотни людей.

Регина Тодоренко Elle.ua

"Это какая-то "с*ака", как говорит моя мама! У меня подряд 8 съемочных дней, смены по 10-12 часов, я просто не могу себе позволить выпасть из обоймы, ведь в каждой из работ задействованы сотни людей. Если я заболею, то просто подведу кого-то на десятки тысяч долларов..." – посетовала Тодоренко.

Также она добавила, что причина проблем со здоровьем – плотный график и материнство.

"Я всячески пыталась закалить свой организм! Но даже будучи супервыносливой, на иммунитет кормящей мамы это не распространяется. Что делать?" – спросила озадаченная Регина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря Регина родила первенца от российского певца Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

3 июля в Сорренто, Италия, состоялась пышная свадьба, где присутствовало много гостей. Позже в сети показали фото с долгожданного торжества.

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