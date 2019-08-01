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"Это какая-то с*ака!" Тодоренко рассказала о значительных проблемах со здоровьем

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Украинская ведущая Регина Тодоренкоподелилась тревожными новостями о проблемах со здоровьем.

Так, молодая мама пожаловалась на плохое самочувствие, что серьезно мешает ей в работе. Об этом она написала в Instagram.

Регина указала, что не может позволить себе больничный, так как от нее зависят сотни людей.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Elle.ua

"Это какая-то "с*ака", как говорит моя мама! У меня подряд 8 съемочных дней, смены по 10-12 часов, я просто не могу себе позволить выпасть из обоймы, ведь в каждой из работ задействованы сотни людей. Если я заболею, то просто подведу кого-то на десятки тысяч долларов..." – посетовала Тодоренко.

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Также она добавила, что причина проблем со здоровьем – плотный график и материнство.

"Я всячески пыталась закалить свой организм! Но даже будучи супервыносливой, на иммунитет кормящей мамы это не распространяется. Что делать?" – спросила озадаченная Регина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Регина Тодоренко
Тег
шоу-бизнес
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