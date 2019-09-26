"Это испытание!" Сумская рассказала об изменах мужа

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская рассказала об изменах звездного мужа Виталия Борисюка.
Так, подробностями она поделилась с изданием "Сегодня". "Ну, как вам сказать, это испытание, мы же все не безгрешны, все абсолютно, какие-то соблазны были...И поэтому сегодня Виталик сделал какие-то выводы для себя, и я тоже. Потому что каждый день как подарок судьбы, жизнь так быстротечна", — поделилась Сумская.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Фото из Instagram
Кроме того, актриса призналась, что она также изменяла мужу. Однако чего-то такого, чтобысказать, что все, она нашла какого-то миллионера и уходит из семьи, не было.
"Самолеты прилетали, и поклонники были, звонили, но слишком каких-либо серьезных таких землетрясений в нашей семье, чтобы сказать, что все, я нашла какого-то миллионера, не было. Я его не искала, он мне не нужен, потому что у меня есть мой родной человек, которого я очень люблю, и я ценю наши отношения, такие вот выносливые и закаленные временем", — поделилась Сумская.
Ольга Сумская с мужем
Фото из Instagram
Отметим, что Ольга и Виталий состоят в браке уже 22 года. Они воспитывают общую дочь Анну и Антонину от первого брака Сумской.
Ольга Сумская с дочерьми
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Сумская призналась, что до нее сексуально домогался режиссер.
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