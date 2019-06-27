"Это для Линдеманна?" Лобода взбудоражила сеть вульгарным видео с голой грудью

Украинская певица Светлана Лобода, которая сбежала в РФ, взбудоражила сеть откровенным видео. На нем на позировала в ярким пиджаке, который надела на голое тело.

Ролик артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Противно смотреть", "Женщина-провокация", "А не оголяться нельзя?", "Майку забыли одеть", "Можно голой ходить, зачем вам одеваться? Смысла нет", "Это для Линдеманна", - пишут в сети.

Отметим, что Лобода часто публикует откровенные фото, которые вызывают споры в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Лободу, которая живет и работает в России, раскритиковали за неудачный наряд. Снимок, на котором исполнительница предстала в блестящем платье с рукавами, похожими на крылья. Несмотря на то, что певица подобрала образ от французского люксового бренда Balmain, он вызвал противоречивую реакцию в сети.

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