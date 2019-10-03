"Это дикость": Пригожин резко высказался о ситуации с болезнью Заворотнюк

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о шумихе вокруг онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк.

Так, он возмущен тем, что ее болезнь комментируют все, кому не лень: врачи, друзья, посторонние люди, примкнувшие к ним гадалки и колдуны. По словам Пригожина, таким образом они не дают Заворотнюк спокойно лечиться, сообщают "Дни.ру".

"Это дикость сегодняшнего времени, когда человеку не дают спокойно лечиться, заниматься своим здоровьем. Мне кажется, устраивать подобные вакханалии вообще не этично. Я лично стараюсь не касаться этой темы. Мне кажется, Настя — очень хороший человек и посылаю ей всевозможные флюиды, чтобы она скорее выздоровела", — высказался Пригожин.

Анастасия Заворотнюк

Также продюсер добавил, что подобный нездоровый интерес публики к смерти и болезни — издержки популярности. Поэтому он считает, что правильнее рассказывать обо всем прессе самим — тогда не будет никакого террора.

"Всегда к артистам будут заглядывать в замочную скважину, да и сегодня творчество стало лишь гарниром к частной жизни известного человека, жареной картошкой. Вот поэтому правильнее все рассказывать прессе самим — когда ты объяснил, то к тебе уже никто не пристает. Тот же Иосиф Кобзон прямо говорил о своем онкологическом заболевании, и никто за ним не следил, не устраивал телешоу", — отметил Пригожин.

Анастасия Заворотнюк Фото: mk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!