"Это девочка": вдова Малашенко ошарашила новостью

44-летняя вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска ошарашила поклонников новостью — скоро у нее появится ребенок.

Девочку родит суррогатная мать. Об этом Рынска сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Но я не могу предать живое существо, которое от меня зависит. У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам. Я не могу бросить будущую Евгению Игоревну Малашенко в утробе, поэтому тяну себя из мрака депрессии изо всех сил - доползаю до врачей, мы вместе меняем препараты. Евгения Игоревна не гарантия, что меня не утянет на дно до ее появления. Приступы у меня ужасные, смертоносные. Но я буду стараться", — сообщила Рынска.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский политтехнолог Игорь Малашенко перед избранием Владимира Путина президентом России предупредил окружение его предшественника Бориса Ельцина об опасности.

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