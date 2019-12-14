"Это дает силу": родственники Заворотнюк сделали обнадеживающее заявление

Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком головного мозга, обратились к тем, кому небезразлична ее судьба.

Об этом они написали на официальной странице "Поддержка Заворотнюк" в Instagram, выразив благодарность.

"Хотим выразить огромную благодарность настоятельнице московского Покровского женского монастыря игуменье Феофаниии и всем монахиням, а также монахиням Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области, служителям мужского монастыря Оптина пустынь Калужской области, воронежского храма св. Ксении Петербургской, Новоафонского монастыря в Абхазии, Горненского женского монастыря в Иерусалиме", – написали они.

Анастасия Заворотнюк

По словам близких Заворотнюк, постоянные "молитвы дают силу", а неподдельное участие всех небезразличных очень воодушевляет.

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