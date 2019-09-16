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16 сентября • обновлено в 08:16
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"Это было пошло!" Звезда "Танців з зірками" возмутила сеть откровенным выступлением

1.8т Читать материал на украинском

Участница "Танці з зірками" Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров возмутили сеть своим выступлением в 4 эфире шоу. Так, пара исполнила румбу и получила 40 баллов от жюри.

Видео разместили на официальном Youtube-канале проекта. В сети отметили, что танец был слишком вульгарным.

"Это было пошло!" Звезда "Танців з зірками" возмутила сеть откровенным выступлением
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"И потом люди пишут , что Марув пошлая и вульгарная", "Пошло и не красиво", "Почему это не вульгарщина, а образ "цветка" Марув - пошло?", "Ничего шикарного, повтор за другими, не понравилось, даже неприятно было смотреть", - пишут в сети.

"Это было пошло!" Звезда "Танців з зірками" возмутила сеть откровенным выступлением
"Это было пошло!" Звезда "Танців з зірками" возмутила сеть откровенным выступлением
"Это было пошло!" Звезда "Танців з зірками" возмутила сеть откровенным выступлением
"Это было пошло!" Звезда "Танців з зірками" возмутила сеть откровенным выступлением
"Это было пошло!" Звезда "Танців з зірками" возмутила сеть откровенным выступлением

Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 15 сентября в 21:00, прошел четвертый эфир шоу "Танці з зірками". 12 пар судили Влад Яма, Екатерина Кухар, а также хореограф Франсиско Гомес.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Танцы со звездами" на OBOZREVATEL.

Тема
Танцы со звездами
Персона
Анна Ризатдинова
Место
Украина
Тег
Танці з зірками
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Grich Lara
Grich Lara
Дуже гарно і зовсім не так,як коментують деякі,передивіться Марув,ось де вульгарно
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