"Это было пошло!" Звезда "Танців з зірками" возмутила сеть откровенным выступлением

Участница "Танці з зірками" Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров возмутили сеть своим выступлением в 4 эфире шоу. Так, пара исполнила румбу и получила 40 баллов от жюри.

Видео разместили на официальном Youtube-канале проекта. В сети отметили, что танец был слишком вульгарным.

"И потом люди пишут , что Марув пошлая и вульгарная", "Пошло и не красиво", "Почему это не вульгарщина, а образ "цветка" Марув - пошло?", "Ничего шикарного, повтор за другими, не понравилось, даже неприятно было смотреть", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 15 сентября в 21:00, прошел четвертый эфир шоу "Танці з зірками". 12 пар судили Влад Яма, Екатерина Кухар, а также хореограф Франсиско Гомес.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!