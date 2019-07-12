"Это было нереально": The Chainsmokers выступили на Atlas Weekend и вызвали восторг

Хедлайнеры крупнейшего музыкального фестиваля Atlas Weekend, который проходит в Киеве с 9 по 14 июля, группа The Chainsmokers вызвали восторг своим выступлением.
Так, артисты представили зрителям яркое шоу. Фотографиями и видео с мероприятия поклонники музыкантов делятся в социальных сетях.
The Chainsmokers
Atlas Weekend
"Это было мощно!", "Чуть не помер, просто о**енно", "Это было не реально", "Лучший день моей жизни. The Chainsmokers - это просто не передать словами, столько любви и огня, я еще никогда не видела", - пишут в сети.
Сразу скажу, если не собираетесь слушать ВСЕ эти видео, вы обязаны свайпнуть до последнего и прослушать "Zombie", осторожно, там мой ультразвук😅 ⠀ А теперь об остальном. Ничего не буду говорить. Я до сих пор под впечатлением, это лучший концерт, эти парни порвали мое сердце и сжали его в бит. Превзошли все ожидания. ⠀ Спасибо @atlasweekend @thechainsmokers You have exceeded all my expectations. this is the best concert ever 💔 #atlasweekend2019 #thechainsmokers
Atlas Weekend ‘19.🔈🔉🔊The Chainsmokers 🔴🔴🔴#thechainsmokers #atlasweekend2019 #atlasweekend #livemusic #lifestyle #dj #djmusik #kyivtoday #kyiv #ukraine #летомаленькаяжизнь #лето2019 #ночнаяжизнь #киев #украина#київ #київвденьтавночі #живойзвук #живойконцерт #nightclub #диджей #тусня
Как ране писал OBOZREVATEL, организаторы масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend-2019 нашли замену хедлайнеру A$AP Rocky, которого арестовали из-за нападения на человека. Долгожданного рэпера заменит исполнитель с похожим псевдонимом – A$AP Ferg.
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