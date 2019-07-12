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"Это было нереально": The Chainsmokers выступили на Atlas Weekend и вызвали восторг

1.7т Читать материал на украинском

Хедлайнеры крупнейшего музыкального фестиваля Atlas Weekend, который проходит в Киеве с 9 по 14 июля, группа The Chainsmokers вызвали восторг своим выступлением.

Так, артисты представили зрителям яркое шоу. Фотографиями и видео с мероприятия поклонники музыкантов делятся в социальных сетях.

The Chainsmokers

The Chainsmokers

Atlas Weekend

Новости
Atlas Weekend 2019: стало известно, кто заменит хедлайнера A$AP Rocky

"Это было мощно!", "Чуть не помер, просто о**енно", "Это было не реально", "Лучший день моей жизни. The Chainsmokers - это просто не передать словами, столько любви и огня, я еще никогда не видела", - пишут в сети.

"Это было нереально": The Chainsmokers выступили на Atlas Weekend и вызвали восторг
"Это было нереально": The Chainsmokers выступили на Atlas Weekend и вызвали восторг
"Это было нереально": The Chainsmokers выступили на Atlas Weekend и вызвали восторг

Сразу скажу, если не собираетесь слушать ВСЕ эти видео, вы обязаны свайпнуть до последнего и прослушать "Zombie", осторожно, там мой ультразвук😅 ⠀ А теперь об остальном. Ничего не буду говорить. Я до сих пор под впечатлением, это лучший концерт, эти парни порвали мое сердце и сжали его в бит. Превзошли все ожидания. ⠀ Спасибо @atlasweekend @thechainsmokers You have exceeded all my expectations. this is the best concert ever 💔 #atlasweekend2019 #thechainsmokers

Публикация от Dreamer. Christian. Human (@insomnia.nna)

Как ране писал OBOZREVATEL, организаторы масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend-2019 нашли замену хедлайнеру A$AP Rocky, которого арестовали из-за нападения на человека. Долгожданного рэпера заменит исполнитель с похожим псевдонимом – A$AP Ferg.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Место
Украина Киев
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