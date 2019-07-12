"Это было нереально": The Chainsmokers выступили на Atlas Weekend и вызвали восторг

Хедлайнеры крупнейшего музыкального фестиваля Atlas Weekend, который проходит в Киеве с 9 по 14 июля, группа The Chainsmokers вызвали восторг своим выступлением.

Так, артисты представили зрителям яркое шоу. Фотографиями и видео с мероприятия поклонники музыкантов делятся в социальных сетях.

The Chainsmokers Atlas Weekend

"Это было мощно!", "Чуть не помер, просто о**енно", "Это было не реально", "Лучший день моей жизни. The Chainsmokers - это просто не передать словами, столько любви и огня, я еще никогда не видела", - пишут в сети.

Как ране писал OBOZREVATEL, организаторы масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend-2019 нашли замену хедлайнеру A$AP Rocky, которого арестовали из-за нападения на человека. Долгожданного рэпера заменит исполнитель с похожим псевдонимом – A$AP Ferg.

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