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4 ноября • обновлено в 08:08
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"Это было фантастически!" Могилевская и Яма восхитили сеть выступлением на "Танцях з зірками"

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В воскресенье, 3 ноября на канале 1+1 состоялся 11 прямой эфир шоу "Танці з зірками". Кроме участников проекта на паркет вышла пара, которая танцевала здесь 13 лет назад - Наталья Могилевская и Влад Яма.

Артистка исполнила несколько своих песен и станцевала с Ямой короткий танец. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале шоу.

"Это было фантастически!" Могилевская и Яма восхитили сеть выступлением на "Танцях з зірками"
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После короткого танца с бывшим партнером артистка посвятила теплые слова благодарности Григорию Чапкису, а также презентовала свою новую композицию "Покохала".

"Номер замечательный, а ноги Могилевской - мечта", "Это было прекрасно! Мурашки по коже", "Это было фантастично", "Видно искру в глазах, есть какая-то страсть", "И кажется, она его до сих пор любит", - пишут в сети.

"Это было фантастически!" Могилевская и Яма восхитили сеть выступлением на "Танцях з зірками"
"Это было фантастически!" Могилевская и Яма восхитили сеть выступлением на "Танцях з зірками"
"Это было фантастически!" Могилевская и Яма восхитили сеть выступлением на "Танцях з зірками"
"Это было фантастически!" Могилевская и Яма восхитили сеть выступлением на "Танцях з зірками"
"Это было фантастически!" Могилевская и Яма восхитили сеть выступлением на "Танцях з зірками"

Как ранее писал OBOZREVATEL, 3 ноября на канале 1+1 состоялся 11 прямой эфир шоу "Танці з зірками". На этот раз темой вечера стало возвращение героев. В результате проект покинули Алексей Яровенко и Елена Шоптенко.

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Тема
Танцы со звездами
Персоны
Наталья Могилевская Влад Яма
Место
Украина
Тег
Танці з зірками
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