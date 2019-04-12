"Это был удар": популярная ведущая из РФ рассказала, как лишилась девственности

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала о том, что встретила "мужчину мечты" еще в 17-летнем возрасте. Их отношения не продлились долго и расставание с ним стало настоящим ударов для девушки.

Кроме того, Ивлеева отметила, что именно с этим человеком лишилась невинности. Ведущая призналась, что это был не самый романтичный момент, пишет "СтарХит".

"Ты же знаешь, как это бывает в первый раз. Погружаешься в человека полностью. Мы были вместе года полтора. В первый раз мы расстались из-за какой-то глупости. Потом спустя месяц я поняла, что люблю его, что совершила ошибку. Полгода его добивалась, и мы возобновили общение. А буквально через неделю он сказал, что не любит меня. Это, конечно, был удар. Все девочки мечтают лишиться девственности красиво, как принцессы. Но у меня не получилось. Это было с любимым человеком, а остальное вас не касается", — призналась звезда.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная российская звезда, экс-ведущая шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" Анастасия Ивлеева якобы страдает "тяжелой наркозависимостью", из-за чего неоднократно срывала съемки сериала со своим участием.

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