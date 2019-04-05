"Это был триумфальный парад звезд!" Легенды балета Шишпор и Сарафанов устроили в Киеве невероятное шоу

3-го апреля на подмостки Национального театра оперы и балета Украины вышли сразу две звезды мировой сцены — прима-балерина Национальной оперы Украины Кристина Шишпор и легенда мирового балета Леонид Сарафанов. Они объединились, чтобы сыграть в двух одноактных спектаклях "Кармен-сюита"/"Шехеразада".

Премьера Михайловского театра Леонида Сарафанова приглашают на лучшие сцены мира. Поэтому плотность его графика трудно даже представить. Но артист не смог отказать Кристине Шишпор, которая предложила ему дебютировать в главной роли в спектакле "Шехеразада", пишет издание Starbom.

Вряд ли кто-то из звезд мирового балета репетировал так, как это делали Шишпор и Сарафанов. Из-за расстояния им приходилось готовиться по видеотрансляции, наблюдая за движениями друг друга через экраны компьютера.

"Живых" тренировок было всего три. На первой из них звезды балета почувствовали, что им еще есть над чем поработать. Уже на второй тренировке Шишпор и Сарафанов сделали все, о чем договаривались накануне, а также учли замечания педагогов. А после третьей вышли на сцену Национальной оперы готовыми на все 100%.

3 апреля зрители балета наблюдали за невероятно гармоничным сочетанием техники, эмоций и современного ритма в классической балетной постановке "Кармен-сюита"/"Шехеразада".

Профессионалы тоже остались в восторге. "Это был настоящий триумфальный парад звезд. Кристине Шишпор не зря доверяют все топовые артисты балета: народный артист Денис Недак, заслуженный артист Ян Ваня, звезда мирового масштаба Леонид Сарафанов. Потому что она прекрасный профессионал и балерина, которая вызывает интерес у партнеров и публики. Ее появление всегда гарантирует огромное балетное событие на сцене", — сказала после представления художественный руководитель балета Национальной оперы Украины, народная артистка и профессор Анико Рехвиашвили.

"Рад, что смог скорректировать свой график и принять приглашение Кристины, чтобы принять участие в создании современного балета на украинской сцене", — сказал Леонид Сарафанов.

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