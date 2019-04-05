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"Это был триумфальный парад звезд!" Легенды балета Шишпор и Сарафанов устроили в Киеве невероятное шоу

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3-го апреля на подмостки Национального театра оперы и балета Украины вышли сразу две звезды мировой сцены — прима-балерина Национальной оперы Украины Кристина Шишпор и легенда мирового балета Леонид Сарафанов. Они объединились, чтобы сыграть в двух одноактных спектаклях "Кармен-сюита"/"Шехеразада".

Премьера Михайловского театра Леонида Сарафанова приглашают на лучшие сцены мира. Поэтому плотность его графика трудно даже представить. Но артист не смог отказать Кристине Шишпор, которая предложила ему дебютировать в главной роли в спектакле "Шехеразада", пишет издание Starbom.

"Это был триумфальный парад звезд!" Легенды балета Шишпор и Сарафанов устроили в Киеве невероятное шоу
"Это был триумфальный парад звезд!" Легенды балета Шишпор и Сарафанов устроили в Киеве невероятное шоу
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Вряд ли кто-то из звезд мирового балета репетировал так, как это делали Шишпор и Сарафанов. Из-за расстояния им приходилось готовиться по видеотрансляции, наблюдая за движениями друг друга через экраны компьютера.

"Это был триумфальный парад звезд!" Легенды балета Шишпор и Сарафанов устроили в Киеве невероятное шоу

"Живых" тренировок было всего три. На первой из них звезды балета почувствовали, что им еще есть над чем поработать. Уже на второй тренировке Шишпор и Сарафанов сделали все, о чем договаривались накануне, а также учли замечания педагогов. А после третьей вышли на сцену Национальной оперы готовыми на все 100%.

"Это был триумфальный парад звезд!" Легенды балета Шишпор и Сарафанов устроили в Киеве невероятное шоу
"Это был триумфальный парад звезд!" Легенды балета Шишпор и Сарафанов устроили в Киеве невероятное шоу

3 апреля зрители балета наблюдали за невероятно гармоничным сочетанием техники, эмоций и современного ритма в классической балетной постановке "Кармен-сюита"/"Шехеразада".

Профессионалы тоже остались в восторге. "Это был настоящий триумфальный парад звезд. Кристине Шишпор не зря доверяют все топовые артисты балета: народный артист Денис Недак, заслуженный артист Ян Ваня, звезда мирового масштаба Леонид Сарафанов. Потому что она прекрасный профессионал и балерина, которая вызывает интерес у партнеров и публики. Ее появление всегда гарантирует огромное балетное событие на сцене", — сказала после представления художественный руководитель балета Национальной оперы Украины, народная артистка и профессор Анико Рехвиашвили.

"Рад, что смог скорректировать свой график и принять приглашение Кристины, чтобы принять участие в создании современного балета на украинской сцене", — сказал Леонид Сарафанов.

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Персона
Кристина Шишпор
Место
Украина
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