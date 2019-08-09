"Это будет бомбично!" Кравец вызвала восторг сети участием в "Танці з зірками"

В третьем обновленном сезоне шоу "Танці з зірками" примет участие звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец.

Также на паркет выйдет певица TAYANNA и музыкант DZIDZIO. Видео с заключительной эстафетой "Танців" появилось на странице шоу в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Фото: 1+1

Отметим, что в ролике Кравец и TAYANNA "случайно" встречают DZIDZIO. Артист был очень удивлен их увидеть.

"Что вы тут делаете? А танцевать умеете?," — с сомнением поинтересовался певец. На что артистки станцевали несколько зажигательных па.

Кравец также поделилась этим видео на своей странице в Instagram. Поклонники пришли в восторг от ее участия в танцевальном шоу.

Напомним, что участниками "Танці з зірками" также стали: ведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк, ведущая Надежда Матвеева и актеры, звезды сериалов "Хороший парень" Алексей Яровенко и Ксения Мишина, ведущая "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир, певица MARUV, и ведущий Даниэль Салем, известный рэпер Серега и призер олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны имена всех членов жюри нового сезона шоу "Танці з зірками". Ими стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.

Также OBOZREVATEL вспоминал подробнее о каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине. О том, как они изменились в 2019 году, читайте по ссылке.

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