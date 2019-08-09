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"Это будет бомбично!" Кравец вызвала восторг сети участием в "Танці з зірками"

1.1т Читать материал на украинском

В третьем обновленном сезоне шоу "Танці з зірками" примет участие звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец.

Также на паркет выйдет певица TAYANNA и музыкант DZIDZIO. Видео с заключительной эстафетой "Танців" появилось на странице шоу в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это будет бомбично!" Кравец вызвала восторг сети участием в "Танці з зірками"

Фото: 1+1

Отметим, что в ролике Кравец и TAYANNA "случайно" встречают DZIDZIO. Артист был очень удивлен их увидеть.

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"Что вы тут делаете? А танцевать умеете?," — с сомнением поинтересовался певец. На что артистки станцевали несколько зажигательных па.

#танціззіркамиchallenge завершується!🙌🏻 Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець @lennykravets, співачка і ведуча шоу @zhvl_official TAYАNNA @tayanna_reshetnyak та яскравий артист і тренер шоу @golos.dity Дзідзьо @dzidzio приймають танцювальну естафету та стають останніми учасниками нового сезону шоу. Як проходить підготовка до першого прямого ефіру побачиш вже скоро на наших сторінках.😉 #танціззірками

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Кравец также поделилась этим видео на своей странице в Instagram. Поклонники пришли в восторг от ее участия в танцевальном шоу.

"Это будет бомбично!" Кравец вызвала восторг сети участием в "Танці з зірками"
"Это будет бомбично!" Кравец вызвала восторг сети участием в "Танці з зірками"
"Это будет бомбично!" Кравец вызвала восторг сети участием в "Танці з зірками"
"Это будет бомбично!" Кравец вызвала восторг сети участием в "Танці з зірками"

Напомним, что участниками "Танці з зірками" также стали: ведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк, ведущая Надежда Матвеева и актеры, звезды сериалов "Хороший парень" Алексей Яровенко и Ксения Мишина, ведущая "Сніданок з 1+1" Людмила Барбир, певица MARUV, и ведущий Даниэль Салем, известный рэпер Серега и призер олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны имена всех членов жюри нового сезона шоу "Танці з зірками". Ими стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.

Также OBOZREVATEL вспоминал подробнее о каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине. О том, как они изменились в 2019 году, читайте по ссылке.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персоны
Михаил Хома Дзидзьо Елена Кравец Татьяна Решетняк (Tayanna)
Место
Украина
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