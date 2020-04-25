Украинский боксер Вячеслав Узелков публично обвинил свою экс-супругу, телеведущую и фитнес-тренера Марину Боржемскую в том, что она препятствовала ему видеться с мамой.

Так, он опубликовал на личной странице в Instagram фото с матерью и написал, что на карантине впервые за долгое время нашел время на общение с родным человеком. В комментариях подписчики поинтересовались, почему Узелков ранее не находил времени на это. На что спортсмен разразился гневным постом в адрес бывшей жены.

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков Фото: hochu.ua

"Эта тварь меня бросила, а мама встретила и спросила обо всем. И даже пыталась накормить", – написал Узелков.

Вячеслав Узелков с мамой Фото: instagram/uzelkoff_officia

Марина Боржемская не оставила без внимания комментарий бывшего супруга.

"Мне невероятно жаль, что мою любовь и искренние чувства к твоим родителям, которые стали для меня родными, ты увидел такими глазами. Я всегда была благодарна им за то, что они подарили тебе жизнь. И больше всего мне жаль, что во всем плохом, что с тобой происходит, ты, как и раньше, обвиняешь других, но только не себя", – написала Марина.

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков Фото: tv.ua

Стоит отметить, что на слова Узелкова негативно отреагировали его подписчики. Они оставили множество комментариев, в которых осуждали спортсмена за высказывание в адрес бывшей жены. После чего Вячеслав удалил свой комментарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер Марат Башаров шокировал поклонников, показав сцену ругани с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.

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