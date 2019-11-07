"Эта тема — табу": Малахов рассказал Собчак о главном запрете на росТВ

Российский телеведущий Андрей Малахов, который недавно впервые заговорил о конфликте с Галкиным, рассказал о главном запрете на росТВ.

В новом выпуске шоу "Осторожно, Собчак!" ведущая Ксения Собчак поинтересовалась у Малахова, почему в своих передачах он никогда не делал сюжеты об ЛГБТ-сообществах.

Андрей Малахов Кадр из видео

"Эта тема - табу. Я не могу для себя это объяснить, почему они этого боятся. Учитывая, что мы живем в Москве и видим все... Да, в провинциях есть глобальная проблема. Там и одиночество, и притеснения, и убийства, связанные на этой почве", - говорит Малахов.

Андрей Малахов и Ксения Собчак кадр из видео

"Интересно, что такая же история была когда-то и со СПИД/ВИЧ. И я помню, как мы долго говорили: "Давайте, давайте!" На что мне отвечали: "Ну, кому это будет интересно смотреть? Люди боятся этого всего". И я уговорил, когда сказал, что давайте Вера Брежнева придет на эфир, она посол фонда от ООН по борьбе со СПИДом. Мне ответили "Ну, давайте попробуем". И была в итоге очень высокая цифра, потому что, когда этой темы нет нигде, и вдруг человек начинает говорить... Сегодня это уже глобальная проблема, которая давно вышла за пределы ЛГБТ. И, кстати, мне сказали, что если мы найдем хорошую тему, то можем осветить историю".

Андрей Малахов КП

Как ранее писал OBOZREVATEL, актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах. По ее словам, создатели ток-шоу обманом взяли интервью у ее директора.

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