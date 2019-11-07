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7 ноября • обновлено в 10:50
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"Эта гопота еще гавкает!" Пригожин накинулся на украинцев из-за Maruv

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Одиозный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о скандале с украинской певицей MARUV, которая получила награду "Лучшая российская исполнительница" от телеканала MTV.

Так, Пригожин заявил, что шум, который поднялся вокруг певицы связан с завистью. Своим мнением он поделился с "ФАН".

"Эта гопота еще гавкает!" Пригожин накинулся на украинцев из-за Maruv
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"Буду ездить, куда захочу, fuck off!" MARUV гневно объяснила звание "лучшей российской певицы"

"Это полный беспредел! Концертным директорам и продюсерам приходится оправдываться за успех артиста! Зачем так опускать людей!? Когда же они перестанут завидовать чужим успехам!? Все только считают чужие деньги! Учитесь зарабатывать, а не завидовать! Я имею право об этом говорить потому, что я пришел к успеху из самых низов. Для меня борщ в детстве был главным деликатесом по праздникам. Я прошел очень тяжелый путь. А эта гопота еще гавкает! Берите пример с успешных людей, а не пытайтесь опускать их на свой уровень!", - заявил Пригожин.

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин

teleprogramma.pro

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) получила награду престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards как "лучшая российская исполнительница".

  • Сеть взбесило то, что украинскую певицу назвали россиянкой.

  • Дабы успокоить разъяренных пользователей, директор артистки Кирилл Фельдман сделал официальное заявление, сообщив, что MARUV не имеет никакого отношения к России.

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Персоны
MARUV Иосиф Пригожин
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Руденко Вован
Руденко Вован
Пускай забирают эту шаболду себе.
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фил филька
фил филька
у гопоты петь таланта нет зато таланта погавкать хоть отбавляй)) так что им еще делать как не завидовать и гавкать?))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Все правильно сказал. Чейкрымщики клацают зубами от зависти
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