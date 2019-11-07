"Эта гопота еще гавкает!" Пригожин накинулся на украинцев из-за Maruv

Одиозный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о скандале с украинской певицей MARUV, которая получила награду "Лучшая российская исполнительница" от телеканала MTV.

Так, Пригожин заявил, что шум, который поднялся вокруг певицы связан с завистью. Своим мнением он поделился с "ФАН".

"Это полный беспредел! Концертным директорам и продюсерам приходится оправдываться за успех артиста! Зачем так опускать людей!? Когда же они перестанут завидовать чужим успехам!? Все только считают чужие деньги! Учитесь зарабатывать, а не завидовать! Я имею право об этом говорить потому, что я пришел к успеху из самых низов. Для меня борщ в детстве был главным деликатесом по праздникам. Я прошел очень тяжелый путь. А эта гопота еще гавкает! Берите пример с успешных людей, а не пытайтесь опускать их на свой уровень!", - заявил Пригожин.

Иосиф Пригожин teleprogramma.pro

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) получила награду престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards как "лучшая российская исполнительница".

Сеть взбесило то, что украинскую певицу назвали россиянкой.

Дабы успокоить разъяренных пользователей, директор артистки Кирилл Фельдман сделал официальное заявление, сообщив, что MARUV не имеет никакого отношения к России.

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