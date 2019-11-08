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8 ноября • обновлено в 12:36
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"Эстрадный гастарбайтер в России": сеть в ярости из-за высказываний Молочного

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В сети продолжают жестко реагировать на скандал с бывшим участником шоу "Файна Юкрайна" Андреем Молочным, который заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты".

Кроме того, комику припомнили его шутку про украинцев. Своими мнениями пользователи сети делятся в Facebook.

"Эстрадный гастарбайтер в России": сеть в ярости из-за высказываний Молочного
Новости
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"На небосклоне российской пропаганды засияла новая звезда. Украинский ветеран КВН и резидент "Comedy club" Андрей Молочный, который несколько лет назад якобы перебрался в Москву, заговорил о "толпах фашистов" в Киеве", - написал Дмитрий Чекалкин.

"Вряд ли это - просто истерика. Слишком немотивированно. Больше похоже, что нахр*н там Молочный уже не нужен, поэтому комедиант-неудачник решил напомнить о себе банальным хайпом. Ну и вполне вероятно, что для разрешения на работу в России теперь всем надо доказывать свою лояльность - такими постами в том числе. О "пилотках", за которые держаться зубами - и обязательно с визгом "Ура!", - отметил Алексей Голубицкий.

"В бочке с медом всегда есть ложка дегтя, а в данном случае г*вна", - написал Олег Левчук.
"Эстрадный гастарбайтер в России": сеть в ярости из-за высказываний Молочного

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Андрей Молочный
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинские пользователи поддержали Молочного. Правильно говорит пацан.... Молодец не побоялся в открытую сказать....Жаль в украине этого в слух не сказать...Пишут украинские пользователи сети.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Особенно понравилось, как в комментариях к некоторым постам нефашисты с хутора предлагают его избить, если он появится на Украине или даже убить.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Скакуасов корежит от правды. Поклоняться фaшиcтy бaндepe у них хорошо, но попробуй назвать кого-то из них бaндepoвцем, такая поднимается вонь! Почему вы стесняетесь? Говорите смело - "я фaшиcт и бaндepoвeц!" Удивительный когнитивный диссонанс.
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