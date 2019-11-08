"Эстрадный гастарбайтер в России": сеть в ярости из-за высказываний Молочного

В сети продолжают жестко реагировать на скандал с бывшим участником шоу "Файна Юкрайна" Андреем Молочным, который заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты".

Кроме того, комику припомнили его шутку про украинцев. Своими мнениями пользователи сети делятся в Facebook.

"На небосклоне российской пропаганды засияла новая звезда. Украинский ветеран КВН и резидент "Comedy club" Андрей Молочный, который несколько лет назад якобы перебрался в Москву, заговорил о "толпах фашистов" в Киеве", - написал Дмитрий Чекалкин.

"Вряд ли это - просто истерика. Слишком немотивированно. Больше похоже, что нахр*н там Молочный уже не нужен, поэтому комедиант-неудачник решил напомнить о себе банальным хайпом. Ну и вполне вероятно, что для разрешения на работу в России теперь всем надо доказывать свою лояльность - такими постами в том числе. О "пилотках", за которые держаться зубами - и обязательно с визгом "Ура!", - отметил Алексей Голубицкий.

"В бочке с медом всегда есть ложка дегтя, а в данном случае г*вна", - написал Олег Левчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Андрей Молочный, который несколько лет назад переехал в Россию, заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты".

Сеть взбесило заявление бывшей звезды украинского Сomedy и соавтора шоу "Файна Юкрайна". В частности, блогер Антон Ходза написал о своем недовольстве в Facebook.

Сергей Притула отреагировал на высказывания своего бывшего коллеги Молочного. Он написал, что ему больно из-за этой ситуации.

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