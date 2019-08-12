Есть три певицы, с которыми я бы спел дуэтом – Пласидо Доминго в блиц-шоу "Без грима"

Король мировой оперной сцены, легендарный тенор, виртуозно исполнивший более 150 оперных партий, обладатель 9 статуэток "Грэмми", гражданин мира Пласидо Доминго рассказал в эксклюзивном интервью Анне Буткевич о том, почему его впечатлил фильм "Богемская рапсодия", какая курьезная история произошла у него с Лучано Паваротти, когда он в последний раз выносил мусор и какую еду он считает самой лучшей для певцов.

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