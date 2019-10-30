Главная Новости
30 октября • обновлено в 17:54
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Есть шанс": появился утешительный прогноз по болезни Заворотнюк

876 Читать материал на украинском

У российской актрисы Анастасии Заворотнюк есть шанс на избавление от рака головного мозга.

По данным издания "Комсомольская правда", специалисты провели генетическое исследование и литос-тест, разработанный учеными под руководством академика РАН Владимира Шабалина.

"Тест ДНК показал, что у Заворотнюк есть ген долголетия. Специалисты поясняют, что это все же еще не повод радоваться. Во-первых, ген долголетия определяет продолжительность жизнь лишь на 25%, в остальном длина жизни человека зависит от внешней среды. Во-вторых, генетический тест не позволяет узнать, когда человек выздоровеет и сколько он будет жить. Тем не менее, его наличие точно не помешало бы борющейся с раком актрисе", – сказано в сообщении.

У Заворотнюк есть шанс продлить жизнь

У Заворотнюк есть шанс продлить жизнь

starhit.ru

По данным издания, литос-тест является ноу-хау российских ученых. С помощью него можно определить фазу течения онкологического заболевания.

Новости
"Прекратите вакханалию!" Мать Началовой довели до истерики

"Если мы в фазу роста опухоли будем применять хирургическую операцию, то в большей степени обрекаем человека на метастазы и повторный рост опухоли", – сказал Шабалин.

Тем не менее, специалисты пока не могут дать прогноз, насколько успешным будет курс химиотерапии во время активной фазы. С глиобластомой, которую по версии СМИ нашли у Заворотнюк, рассчитывать на полное выздоровление нельзя, максимум – на продление жизни, так как болезнь отличается способностью быстро прорастать во все структуры мозга.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

instagram/podderzhka_azavorotnyuk

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес рак болезнь медицина слухи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel