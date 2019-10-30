"Есть шанс": появился утешительный прогноз по болезни Заворотнюк

У российской актрисы Анастасии Заворотнюк есть шанс на избавление от рака головного мозга.
По данным издания "Комсомольская правда", специалисты провели генетическое исследование и литос-тест, разработанный учеными под руководством академика РАН Владимира Шабалина.
"Тест ДНК показал, что у Заворотнюк есть ген долголетия. Специалисты поясняют, что это все же еще не повод радоваться. Во-первых, ген долголетия определяет продолжительность жизнь лишь на 25%, в остальном длина жизни человека зависит от внешней среды. Во-вторых, генетический тест не позволяет узнать, когда человек выздоровеет и сколько он будет жить. Тем не менее, его наличие точно не помешало бы борющейся с раком актрисе", – сказано в сообщении.
У Заворотнюк есть шанс продлить жизнь
starhit.ru
По данным издания, литос-тест является ноу-хау российских ученых. С помощью него можно определить фазу течения онкологического заболевания.
"Если мы в фазу роста опухоли будем применять хирургическую операцию, то в большей степени обрекаем человека на метастазы и повторный рост опухоли", – сказал Шабалин.
Тем не менее, специалисты пока не могут дать прогноз, насколько успешным будет курс химиотерапии во время активной фазы. С глиобластомой, которую по версии СМИ нашли у Заворотнюк, рассчитывать на полное выздоровление нельзя, максимум – на продление жизни, так как болезнь отличается способностью быстро прорастать во все структуры мозга.
Анастасия Заворотнюк
instagram/podderzhka_azavorotnyuk
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября сообщалось, что Заворотнюк погасила все долги. Также передавалось, что ее перевели в реабилитационный центр.
Также друг Заворотнюк раскрыл подробности о ее состоянии и рассказал, что артистка борется со страшной болезнью.
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