"Есть шанс": появился утешительный прогноз по болезни Заворотнюк

У российской актрисы Анастасии Заворотнюк есть шанс на избавление от рака головного мозга.

По данным издания "Комсомольская правда", специалисты провели генетическое исследование и литос-тест, разработанный учеными под руководством академика РАН Владимира Шабалина.

"Тест ДНК показал, что у Заворотнюк есть ген долголетия. Специалисты поясняют, что это все же еще не повод радоваться. Во-первых, ген долголетия определяет продолжительность жизнь лишь на 25%, в остальном длина жизни человека зависит от внешней среды. Во-вторых, генетический тест не позволяет узнать, когда человек выздоровеет и сколько он будет жить. Тем не менее, его наличие точно не помешало бы борющейся с раком актрисе", – сказано в сообщении.

У Заворотнюк есть шанс продлить жизнь starhit.ru

По данным издания, литос-тест является ноу-хау российских ученых. С помощью него можно определить фазу течения онкологического заболевания.

"Если мы в фазу роста опухоли будем применять хирургическую операцию, то в большей степени обрекаем человека на метастазы и повторный рост опухоли", – сказал Шабалин.

Тем не менее, специалисты пока не могут дать прогноз, насколько успешным будет курс химиотерапии во время активной фазы. С глиобластомой, которую по версии СМИ нашли у Заворотнюк, рассчитывать на полное выздоровление нельзя, максимум – на продление жизни, так как болезнь отличается способностью быстро прорастать во все структуры мозга.

Анастасия Заворотнюк instagram/podderzhka_azavorotnyuk

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