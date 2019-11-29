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29 ноября • обновлено в 10:43
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"Есть покровители во власти": в России раскрыли неожиданные подробности о Ротару

8.4т
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Российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что у Софии Ротару, которая столкнулась с травлей из-за приезда на "Песню года", есть покровитель во власти.

Такое заявление Соседов сделал в комментарии News.ru.

София Ротару

София Ротару

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По словам критика, только благодаря своему покровителю у Ротару есть возможность вернуться в Россию.

"Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьезные покровители во власти. Ротару испугалась нагнетаемой в СМИ кампании против своих скорых выступлений, позвонила влиятельным почитателям, которые и дали команду "руки прочь от Ротару", - убежден Соседов.

Сергей Соседова

Сергей Соседова

Собеседник

Также критик отреагировал и на заявление директора певицы Сергея Лаврова о том, что вся компрометирующая Ротару информация в сети - фейк. По мнению Соседова, певица вряд ли могла кому-то так насолить, что на нее опубликовали столько лжи и фейков.

София Ротару

София Ротару

Униан

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года" в России из-за введения в Украине военного положения после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

Концертный директор Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО. По его словам, интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персоны
София Ротару Сергей Соседов
Место
Россия
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Одной жопой на двух стульях не усидеть.Орлуша спонсирует АТО,а Ротару,очевидно,путина.
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Заднеприводная шавка.... Тебя , тварь, ещё не загнобили за то, что ты, падло, 6 лет подряд у нас бабло поднимал?
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