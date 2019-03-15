''Если бы они тоже…'' В сети смешно потроллили плакаты кандидатов в президенты Украины

Авторы Facebook-паблика "История Украины в схемах и мемах" позабавили своих подписчиков ярким троллингом агитационных плакатов кандидатов в президенты Украины.
В ленте страницы опубликовали подборку изображений с участием исторических личностей вроде Ярослава Мудрого, Ивана Мазепы, предположив, как выглядели бы их плакаты, будь они участниками президентской гонки.
Фото: facebook.com/istukrmemes
Фото: facebook.com/istukrmemes
Примечательно, что в некоторых изображениях можно усмотреть прямые параллели с реальными кандидатами.
Так, наиболее популярным среди мемов стал плакат якобы с агитацией за князя Данила Галицкого. Над изображением политического деятеля размещен слоган "Князей много. Король — один".
Фото: facebook.com/istukrmemes
Фото: facebook.com/istukrmemes
Фото: facebook.com/istukrmemes
Фото: facebook.com/istukrmemes
Фото: facebook.com/istukrmemes
Фото: facebook.com/istukrmemes
Фото: facebook.com/istukrmemes
Идею авторов паблика оценили сотнями лайков. В комментариях пользователи также шутят на эту тему, предлагают свои варианты агитационных плакатов.
Фото: facebook.com/istukrmemes
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