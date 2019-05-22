"Если будет совсем худо..." Кошевой рассказал о дальнейшей судьбе "Квартала" без Зеленского

Звезда студии "Квартал 95" и близкий друг президента Владимира Зеленского Евгений Кошевой рассказал, как дальше сложится судьба "Квартала".

Так, Зеленский после того, как занял пост президента страны, отошел от дел в студии, многие его обязанности, в том числе и в контексте управления, теперь будет исполнять именно Кошевой. О дальнейшей работе в "Квартале" Евгений рассказал в интервью для издания "Новини України" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Сам Евгений считает, что управлять империей будет нелегко, однако вся их команда справится с любыми трудностями. Подробнее о том, что будет с "Кварталом" без Зеленского, читайте в материале OBOZREVATEL.

Зеленский и Кошевой Нromadske.ua

"Управлять "95 Кварталом" будет теперь сложно, а как вы думали? Управлять империей, которую построил человек, стоявший у истоков и потом передал ее в мои руки. Я, конечно, не думаю, что я буду управлять "Кварталом" один, лично", – рассказал Кошевой.

Также он указал, что не собирается перенимать бразды правления на себя, так как физически не может охватить решение всех вопросов, в особенности менеджмента.

"У нас есть творческий коллектив. Все вместе я думаю, мы не упадем в грязь лицом перед господином президентом и, скажу так, не испортим лицо студии "Квартал 95" за эти пять лет. У нас в коллективе достаточно людей, которые понимают, как идут и должны идти дела "Квартала". Но если прям совсем будет худо, то конечно, придется обратиться за советом к президенту. Мы будем записываться к нему на прием, по протоколу, как положено", – подытожил Кошевой.

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