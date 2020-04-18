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18 апреля • обновлено в 18:43
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"Эскортница, "крыса", девственница": церемония выгона на "Холостяке-10" закончилась скандалом

2.9т
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В пятницу, 17 апреля в эфире канала СТБ вышел седьмой выпуск популярного проекта "Холостяк-10", где девушки ведут борьбу за сердце молодого пилота Макса Михайлюка.

Церемония выгона закончилась ссорой главного героя с одной из участниц. Девушка нелестно высказалась о конкурентках, обозвав их при Максе. Видео опубликовано на официальном сайте СТБ.

Так, главный холостяк страны в конце седьмого выпуска принял решение отправить домой Анну. Мужчина не вручил ей заветную розу на церемонии выгона.

В 7 выпуске проект "Холостяк" покинула Анна

В 7 выпуске проект "Холостяк" покинула Анна

Instagram @holostyakstb

Когда Макс провожал Аню к автомобилю перед отъездом, девушка гневно обратилась к нему и жестко высказалась о соперницах, вскрыв некие интимные подробности из их жизни.

"Я хочу тебе кое-что сказать. В тот момент, когда выключаются камеры, я больше всего влюбляюсь в тебя. И ты сейчас того человека, который к тебе искренне относится, честен и правдив, садишь в машину. Ты оставил девушек, среди которых одна мечтает об эскорте в Дубае, вторая – девственница, третья – прыгает из проекта в проект. А четвертая – по сути крыса! И с ними ты собрался строить отношения?! Серьезно?" – возмутилась Аня и села в авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внешность главного героя романтического реалити-шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка вызвала ажиотаж в сети.

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Автор
Ева Романова
Теги
шоу телеканал СТБ Холостяк-10
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