Самая дорогая модель plus-size похвасталась волосатыми подмышками: неоднозначное видео

Самая высокооплачиваемая plus-size модель Эшли Грэм, которая 18 января стала мамой, показала небритые подмышки, а также свою фигуру после родов.

Соответствующие фото и видео она опубликовала в Instagram (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Для всех леди, которые не брили свои подмышки в основном всю свою беременность или, по крайней мере, в ее конце: я не брилась со времени моего последнего публичного выступления, которое было [в The Tonight Show Starring] Джимми Фэллона [в декабре 2019 года]", – сказала модель со смехом, продемонстрировав подмышки на камеру.

Новости Кого родила Эшли Грэм и какое есть фото

Эшли Грэм instagram.com/ashleygraham

Эшли Грэм показала небритые подмышки Скрин видео

Ранее 32-летняя женщина обнародовала селфи, рассказав о том, что у нее, как и у множества других молодых мам, после родов возникли проблемы со здоровьем.

"Поднимите руку, если вы тоже не знали, что будете менять и свои собственные подгузники. После стольких лет в мире моды я никогда бы не поверила, что моим любимым предметом одежды станет одноразовое белье", – призналась Грэм в посте.

Она добавила, что в обществе принято замалчивать, через что проходят женщины после родов.

Селфи после рождения малыша instagram.com/ashleygraham

Фото модели с новорожденным первенцем:

Как писал OBOZREVATEL, будучи беременной, Эшли Грэм неоднократно устраивала обнаженные фотосессии, что вызывало спорную реакцию в сети.

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