''Еще веселые и счастливые'': появилось последнее видео с Поплавской

В сети показали последние моменты с актерами "Дизель Шоу" перед трагической поездкой в автобусе, который попал в смертельное ДТП под Киевом по дороге со Львова.
Соответствующий ролик снимал участник труппы Олег Иваница (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы). На его странице в описании сказано, что актеры отправляются в тур по Украине и не только.
"Сегодня Луцк, завтра Львов. Друзья, если вы знаете какие-то особо невероятно-прекрасно-уникальные места, обязательно пишите. Экскурсионная подгруппа "Дизель Шоу" по возможности посетит объект, заснимет и еще раз прославит ваш город", – было сказано в описании о планах "Дизель Шоу".
Осінь! Тур по Україні і не тільки). Сьогодні Луцьк, завтра Львів. Друзі, якщо ви знаєте якісь особливо-неймовірно-прекрасно-унікальні місця, обов`язково пишіть. Екскурсійна підгрупа Дизель Шоу при можливості відвідає об’єкт, зафільмує і ще раз уславить ваше і без того уславлене місто) #олегиваница #дизельшоу #тур #концерт #луцьк #львів @marina_dizelshow @bulitka #монтажвдвижущемсяавтобусе
Он заснял улыбающуюся актрису Марину Поплавскую, которая погибла в аварии. Иваница показал автобус с "лежачими местами", на котором они ехали. Ролик еще раз опубликовали на странице my03space Instagram.
"Все еще веселые и счастливые. "Дизель Шоу". Показывают автобус, в котором погибла Марина Поплавская. Если бы она не ехала впереди с водителем, может быть, и выжила бы", - сказано в описании.
Все еще веселые и счастливые Дизель Шоу.... Показывают автобус в котором сегодня погибла Поплавская Марина Францевна.... Если бы она не ехала впереди рядом с водителем то может быть и выжила как и остальные... НО пришел час Марины вернуться домой на Небеса... Нам остается только тут на Земле молиться,помнить,любить ее... #маринапоплавская#поплавская#дизельшоу#актриса#учитель#украина#россия#киев#самара#житомир#львов
Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" утром 20 октября попал в аварию, погибла известная актриса Марина Поплавская, еще двое актеров были госпитализированы. 21 октября состоялась церемония прощания с Поплавской.