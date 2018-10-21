''Еще веселые и счастливые'': появилось последнее видео с Поплавской

В сети показали последние моменты с актерами "Дизель Шоу" перед трагической поездкой в автобусе, который попал в смертельное ДТП под Киевом по дороге со Львова.

Соответствующий ролик снимал участник труппы Олег Иваница (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы). На его странице в описании сказано, что актеры отправляются в тур по Украине и не только.

"Сегодня Луцк, завтра Львов. Друзья, если вы знаете какие-то особо невероятно-прекрасно-уникальные места, обязательно пишите. Экскурсионная подгруппа "Дизель Шоу" по возможности посетит объект, заснимет и еще раз прославит ваш город", – было сказано в описании о планах "Дизель Шоу".

Он заснял улыбающуюся актрису Марину Поплавскую, которая погибла в аварии. Иваница показал автобус с "лежачими местами", на котором они ехали. Ролик еще раз опубликовали на странице my03space Instagram.

"Все еще веселые и счастливые. "Дизель Шоу". Показывают автобус, в котором погибла Марина Поплавская. Если бы она не ехала впереди с водителем, может быть, и выжила бы", - сказано в описании.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" утром 20 октября попал в аварию, погибла известная актриса Марина Поплавская, еще двое актеров были госпитализированы. 21 октября состоялась церемония прощания с Поплавской.