"Еще в больнице": вылечившаяся от коронавируса Навка рассказала о состоянии Пескова

Анна Михно Люди 13:36, 21.05.2020 Обновлено: 13:37, 21.05.2020

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка, которую вместе с мужем госпитализировали с COVID-19 12 мая, рассказала, что поборола коронавирус.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка
vokrug.tv

По ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо.

"Все нормально – отрицательный тест. Так что все в порядке", – сказала Навка.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка
joinfo.ua

Кроме того, Навка прокомментировала состояние своего супруга. Как оказалось, Песков еще находится в больнице.

"Идет на поправку, но еще в больнице", – сказала Татьяна.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка
bigmir.net

Ранее OBOZREVATEL сообщал, кого из знаменитостей Татьяна Навка и Дмитрий Песков могли заразить коронавирусом.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Пережил плен и страшные пытки: подробности о легендарном командире "Луганск-1", трагически погибшем на задании

Германия отказала "Северному потоку-2": к чему приведет очередной удар ЕС по России и как коснется Украины

Вы строите страну в смартфоне, а мы ремонтируем мосты

"Пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины": Порошенко прокомментировал "пленки Деркача"

На Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1", еще трое ранены: детали