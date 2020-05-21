"Еще в больнице": вылечившаяся от коронавируса Навка рассказала о состоянии Пескова

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка, которую вместе с мужем госпитализировали с COVID-19 12 мая, рассказала, что поборола коронавирус.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка vokrug.tv

По ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо.

"Все нормально – отрицательный тест. Так что все в порядке", – сказала Навка.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка joinfo.ua

Кроме того, Навка прокомментировала состояние своего супруга. Как оказалось, Песков еще находится в больнице.

"Идет на поправку, но еще в больнице", – сказала Татьяна.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка bigmir.net

Ранее OBOZREVATEL сообщал, кого из знаменитостей Татьяна Навка и Дмитрий Песков могли заразить коронавирусом.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.