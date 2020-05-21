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21 мая • обновлено в 14:00
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"Еще в больнице": вылечившаяся от коронавируса Навка рассказала о состоянии Пескова

2.3т
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Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка, которую вместе с мужем госпитализировали с COVID-19 12 мая, рассказала, что поборола коронавирус.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

vokrug.tv

По ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо.

"Все нормально – отрицательный тест. Так что все в порядке", – сказала Навка.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

joinfo.ua

Кроме того, Навка прокомментировала состояние своего супруга. Как оказалось, Песков еще находится в больнице.

"Идет на поправку, но еще в больнице", – сказала Татьяна.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

bigmir.net

Ранее OBOZREVATEL сообщал, кого из знаменитостей Татьяна Навка и Дмитрий Песков могли заразить коронавирусом.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Дмитрий Песков Татьяна Навка
Место
Россия
Тег
Новости России
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