"Еще в больнице": вылечившаяся от коронавируса Навка рассказала о состоянии Пескова

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка, которую вместе с мужем госпитализировали с COVID-19 12 мая, рассказала, что поборола коронавирус.
Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Дмитрий Песков и Татьяна Навка
vokrug.tv
По ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо.
"Все нормально – отрицательный тест. Так что все в порядке", – сказала Навка.
Дмитрий Песков и Татьяна Навка
joinfo.ua
Кроме того, Навка прокомментировала состояние своего супруга. Как оказалось, Песков еще находится в больнице.
"Идет на поправку, но еще в больнице", – сказала Татьяна.
Дмитрий Песков и Татьяна Навка
bigmir.net
Ранее OBOZREVATEL сообщал, кого из знаменитостей Татьяна Навка и Дмитрий Песков могли заразить коронавирусом.
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