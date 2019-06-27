Еще одна звезда "Квартала" высказалась об уходе в политику

Актриса и админдиректор студии "Квартал 95" Елена Кравец прокомментировала слухи о своем уходе в политику. Так, она заявила, что не намерена начинать политическую карьеру.

Также Кравец призвала своих поклонников не верить фейкам. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Новости Сексуальная Michelle Andrade поразила сеть откровенным видео

"Многие думают и говорят, что я бросаю творчество и ухожу в политику. Официально сейчас заявляю со всей ответственностью, что ничего подобного не предвидится, я остаюсь в студии "Квартал 95", остаюсь верна сцене, так сказать. И если вы где-либо увидите в списках мои имя, фамилию и отчество Кравец Елена Юрьевна, то знайте, что это не я, это наверняка клоны или просто однофамильцы. А я с ребятами по-прежнему остаюсь в цеху актерском и авторском. Так что до новых встреч на экранах телевизоров!", - сообщила актриса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец показала поклонникам, как выглядит ее 16-летняя дочь Мария. В Instagram Кравец опубликовала снимок, на котором девушка позирует с дельфинами. Как уточнила 42-летняя актриса, ее семья отдыхала в Одессе.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!