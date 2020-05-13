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14 мая • обновлено в 16:38
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Еще одна голливудская актриса призналась в домогательствах Вайнштейна

4.9т
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Известная британская актриса Хелена Бонэм Картер призналась, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн приставал к ней.

53-летняя звезда вспомнила эпизод, когда отказала скандальному продюсеру. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Еще одна голливудская актриса призналась в домогательствах Вайнштейна
"Я не знала, что он преследует женщин против их воли, не знала об изнасилованиях. Он приставал ко мне, но я сказала ему твердое "нет", и на этом все кончилось. Я видела, как он плохо вел себя с некоторыми людьми, в нем не было ни сочувствия, вот что меня беспокоило", - говорит актриса.
Еще одна голливудская актриса призналась в домогательствах Вайнштейна

Звезда рассказала, что Харви пытался сделать ей массаж шеи.

"Он буквально положил мне руку на плечо и пытался сделать мне массаж шеи. Я знала, что это не очень хорошо, поэтому я сказала нет и побежала на другую сторону комнаты", - призналась Картер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
Персона
Харви Вайнштейн
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