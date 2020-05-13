Еще одна голливудская актриса призналась в домогательствах Вайнштейна

Известная британская актриса Хелена Бонэм Картер призналась, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн приставал к ней.
53-летняя звезда вспомнила эпизод, когда отказала скандальному продюсеру. Об этом сообщает издание Daily Mail.
"Я не знала, что он преследует женщин против их воли, не знала об изнасилованиях. Он приставал ко мне, но я сказала ему твердое "нет", и на этом все кончилось. Я видела, как он плохо вел себя с некоторыми людьми, в нем не было ни сочувствия, вот что меня беспокоило", - говорит актриса.
Звезда рассказала, что Харви пытался сделать ей массаж шеи.
"Он буквально положил мне руку на плечо и пытался сделать мне массаж шеи. Я знала, что это не очень хорошо, поэтому я сказала нет и побежала на другую сторону комнаты", - призналась Картер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Несколько десятков женщин заявили о домогательствах со стороны Вайнштейна. В конце мая 2018 года его выпустили из под стражи под залог в миллион долларов.
Прежде же Вайнштейн лишился места в собственной одноименной компании, нынешние владельцы которой даже подумывали сменить ее название. Продюсеру грозили от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Актриса Джессика Манн, которая ранее обвинила Ванштейна в изнасиловании, неожиданно призналась в "лучшем оргазме из пережитых" от секса с ним.
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