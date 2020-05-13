Еще одна голливудская актриса призналась в домогательствах Вайнштейна

Известная британская актриса Хелена Бонэм Картер призналась, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн приставал к ней.

53-летняя звезда вспомнила эпизод, когда отказала скандальному продюсеру. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Звезда рассказала, что Харви пытался сделать ей массаж шеи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Несколько десятков женщин заявили о домогательствах со стороны Вайнштейна. В конце мая 2018 года его выпустили из под стражи под залог в миллион долларов.

Прежде же Вайнштейн лишился места в собственной одноименной компании, нынешние владельцы которой даже подумывали сменить ее название. Продюсеру грозили от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.