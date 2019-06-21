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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Еще один украинский комик идет в политику со "Слугой народа"

2.3тЧитать материал на украинском

Руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук подал документы в ЦИК на участие во внеочередных выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, уточнив, что оставил заявку на сайте политсилы и его отобрали среди других кандидатов.

Роман Грищук идет в политику

Роман Грищук идет в политику

"Друзья, у меня большие новости. Я иду в народные депутаты. Сейчас в стране сложились уникальные условия — впервые за многие годы открылось окно возможностей для людей не из системы. Я оставил заявку на сайте партии "Слуга Народа" — описал биографию, достижения и видение того, что я могу сделать. Меня отобрали и вчера подали в ЦВК мою кандидатуру по 222 округу. У меня за спиной нет админресурса и договорняков, но есть репутация, принципы и команда единомышленников. Уверен, что мои шансы пройти в Раду вполне реальны и я смогу что-то изменить", – написал он.

Роман Грищук

Роман Грищук

Facebook

Грищук уточнил, что родился в Киеве, где прожил всю жизнь. В Соломенском районе была первая съемная квартира и первый маленький офис студии "Мамахохотала". Потому он собрался баллотироваться от 222 округа.

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Он также добавил, что в Киеве можно наблюдать точечную застройку, стихийную торговлю, изношенный общественный транспорт, запаркованные улицы, ужасную рекламу. "Все эти проблемы решаемы. И если их до сих пор не решают, значит это кому-то выгодно. Но мне — и другим киевлянам — выгодно жить в удобном городе", – сказал он.

"Вижу два направления работы. На округе я буду использовать все доступные народному депутату средства для того, чтобы сделать жизнь на Соломенке более комфортной для людей. Как член парламента я обязуюсь поддерживать курс на развитие Украины: евроинтеграционные реформы, прозрачность государственных финансов, электронную демократию. Планирую сосредоточиться на проблемах образования, экологии и молодежной политики. Про свои конкретные планы и программу расскажу отдельным постом", – добавил он.

Еще один украинский комик идет в политику со "Слугой народа"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

  • Стало известно, что по мажоритарным округам от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

  • Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

  • В списки "Слуги народа" попала также блогерша из Крыма Лиза Богуцкая, сбившая насмерть пьяного пешехода.

  • В партии также засветилась тусовщица из Киева Ирина Панченко, однако после разговоров о том, что она купила место в "Слуге народа", девушку исключили из политсилы.

  • Читайте в нашем материале, кто идет по мажоритарным округам от "Слуги народа".

  • Также в СМИ появилась информация, что на выборы от партии собрался комик из "Квартала 95" Артем Гагарин.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Роман ГрищукВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесполитикаПартия "Слуга народа"
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Dubchak Arthur
Dubchak Arthur
Остаточно перетворило державу на цирк? Клоуни,співаки,спортсмени...
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