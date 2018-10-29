"Еще два часа - и меня бы не спасли": Повалий рассказала о том, как чуть не умерла

Украинская певица Таисия Повалий, которая активно выступает в РФ, откровенно призналась, что однажды прерывание беременности едва не стоило ей жизни.

По словам артистки, она могла стать матерью во второй раз, но ей пришлось выбирать между карьерой и ребенком. По совету врача Повалий решилась сделать уколы, вызывающие выкидыш и это едва не закончилось смертельным исходом. Об этом певица рассказала в прямом эфире программы "Судьба человека" (чтобы просмотреть видео доскрольте новость до конца).

"Я упала и потеряла сознание. Очнулась уже на носилках, когда меня выносили из дома. Потом помню, что услышала голос хирурга, что необходимо срочно отправлять меня на операционный стол", - прокомментировала Таисия.

Кроме того, она добавила, что ее состояние ухудшилось не из-за уколов, а из-за того, что врач вовремя не увидела внематочную беременность.

"Да, я делала эти уколы и из-за них у меня происходили неприятные процессы в организме. Тогда я пошла к врачу, но она не увидела внематочную беременность и просто отправила меня на аборт. Меня почистили, а вечером я уже упала без сознания. Так что уколы здесь ни при чем, плод уже был большой ", - рассказала Повалий.

Также она добавила, что в ту ночь испытала самую большую боль в жизни, поскольку ее оперировали без наркоза.

Но сейчас певица воспринимает те события, как проверку на прочность, закалившую ее характер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Таисия Повалий, активно выступающая в РФ, стала жертвой насмешек со стороны фанатов, показав им видео со съемок на скандальном телеканале "Интер".